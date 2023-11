Z frašky megashow? Jak se F1 po letech vrací do Města hříchu

Z mnoha důvodů.

Závodilo se totiž na parkovišti hotelu Caesars Palace, proto se událost ani nejmenovala Grand Prix Las Vegas. Trať byla krátká a klikatá, vhodná spíš pro motokáry než pro formule 1.

Jelo se navíc ve dne za šílených teplot, které se šplhaly až ke 37 stupňům Celsia.

A co bylo nejhorší – lidi to vůbec nezajímalo.

The #LasVegasGP comes over 40 years after the second forgettable instalment of the #F1 Caesars Palace Grand Prix. @JBLAutosport writes why hopes that the modern iteration will provide a more worthwhile racing experience will hinge on the lessons learned from 1981 and 1982 📝 — Autosport (@autosport) November 14, 2023

Výsledek? Finanční i komerční propadák.

Teď se nejrychlejší monoposty do města hříchu po 41 letech vrací. Má jít o nejúžasnější, nejkřiklavější a nejextravagantnější Velkou cenu, která má konkurovat Super Bowlu.

„Na jedné straně máte rychlost, kterou formule jezdí. Na druhé kulisu nočního života Las Vegas. Žádná podobná podívaná na zemi nikdy nebyla,“ tvrdí Renee Wilmová, generální ředitelka Grand Prix.

Tak snad se nespálí jako před lety.

Velká cena Parkoviště

Když se o konání Velké ceny v Las Vegas loni na jaře rozhodlo, dávalo to smysl. Nablýskané město hazardu a zábavy se k tomuhle cirkusu dokonale hodí.

Jak by cokoliv mohlo selhat?

Mohlo, už jednou se tak stalo a dost velkolepě.

V letech 1981 a 1982 se zde jel poslední závod sezony a pokaždé se rozhodovalo o mistru světa. I tak se Grand Prix Caesars Palace přezdívá různě – třeba Velká cena Parkoviště, Mickey Mouse trať nebo Ta nejhorší v historii.

„Jednoho dne v pondělí ráno jsem vešel do kanceláře a seděl v ní majitel všech Caesars hotelů Bill McKinley,“ líčil Bill Weinberger, generální ředitel lasvegaského hotelu.

Následující scéna svědčí o mnohém.

BM: Viděl jsi včera závod v Monaku?

BW: Ne.

BM: Víš něco o závodění?

BW: Ne.

BM: Fajn. Myslím, že by bylo skvělé udělat takový závod ve Vegas. Máš to za úkol.

Weinberger tak byl pověřen uspořádáním finále mistrovství světa přesto, že do té doby žádný závod formule 1 neviděl ani v televizi.

Bizarní, šílené, ale tak nějak zapadající do tohohle bláznivého města.

„Byla to absolutní noční můra. Neměl jsem ponětí o bludišti problémů, které v motorsportu existuje. Jsou tam politické tlaky, problémy s egem, s mocí, žárlivostí. Město ani okrsek s tím nechtěly mít nic společného, tak jsme museli postavit trať na vlastním pozemku,“ líčil Weinberger.

Proto to parkoviště…

Nikdo nás neznal

USA už tehdy s formulí 1 zkušenosti měly. Jezdilo se na newyorském okruhu Watkins Glen International i na kalifornské Long Beach. Nevadská poušť ve Vegas ale měla nabídnout něco úplně jiného.

„V Caesars Palace se už dříve konaly velké boxerské zápasy, na něž lístky stály šílené sumy. I tak bylo pokaždé vyprodáno. Všichni si byli jistí, že to samé dokážou i s formulí 1,“ vyprávěl Chris Pook, šéf Velké ceny v Long Beach.

„Všichni se těšili. Jenže když jsme viděli plán trati, rychle jsme prozřeli,“ říká Mario Andretti, tehdejší pilot Alfy Romeo.

Šlo pochopitelně o kompromis. Bez kasina Caesars Palace by žádná Velká cena nebyla. Žádná další kasina ani město s událostí ale nechtěly mít nic společného. Proto bylo nutné postavit trať na parkovišti Caesars Palace.

Výsledkem byl 3,5kilometrový okruh se 14 zatáčkami, které se točily jak had. Cik cak. Tam a zpět. To jen aby se splnila minimální délka okruhu.

1982 was the last time F1 raced in Las Vegas (track on the left). On the right we have a very different layout for 2023. #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/jsi9m2wxJf — F1 Images (@F1_Images) November 8, 2023

„Bylo fakt těžké na prostoru parkoviště vymyslet okruh. Seděli jsme kvůli tomu s Berniem Ecclestonem (tehdejším šéfem F1) v restauraci a já nakonec položil na stůl tři prsty, kolem kterých se to mělo motat. Jinak to nešlo,“ vzpomínal Weinberger.

Jezdilo se proti směru hodinových ručiček, což byla tehdy stále anomálie. K tomu obří vedro nevadské pouště, kvůli kterému 32 pilotů během dvou Velkých cen odstoupilo. Boxy? Tak malé, že se do nich týmy sotva vešly.

Tuze neprofesionální podmínky pro závody, ve kterých se rozhodovalo o titulu mistra světa.

„To horko bylo extrémní,“ vzpomínal pilot Derek Daly. „Poprvé a naposled se mi tehdy v autě točila hlava. Byl jsem totálně dehydrovaný, trať byla navíc tak hrbolatá, že neposkytovala žádný odpočinek.“

Mario Andretti in the Ferrari 126C2, leads Keke Rosberg in the Williams FW08 Ford. The 1982 Caesars Palace Grand Prix was Mario Andretti’s last race in Formula 1….#F1 #CaesarsPalaceGP #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/ookYOg6qOL — Salracing (@salracing) November 9, 2023

I šampion Piquet byl tak vyčerpaný, že závod dokončil na pokraji zhroucení. V závěrečných kolech už se mu v kokpitu jen tak pohupovala hlava a v cíli mu trvalo 15 minut, než se vzpamatoval.

Trať byla navíc děsně nezáživná, prostředí kolem hotelu fádní, postrádalo kulisu, kterou si všichni u Las Vegas vybaví. Jelo se totiž v sobotu odpoledne, takže ani světelně nešlo o kdovíjak zajímavou podívanou.

A divácky? Naprostý propadák.

Závod propagoval jediný hotel, ostatní kasina to nezajímalo, na tribuny dorazilo sotva 20 tisíc lidí. „Chodili jsme i na snídani do hotelu v řidičské kombinéze a nikdo si nás nevšímal. Nikdo nerozuměl formuli, nikdo neznal piloty,“ vyprávěl bývalý pilot Derek Daly.

Podívaná, která zastíní vše

Proto to s formulí po dvou letech dopadlo tak, jak to se sňatky, které vzniknou v Las Vegas, končí obvykle – rozpadnou se.

V 90. letech přišlo pár neúspěšných pokusů o návrat, ale kasina se nedokázala dohodnout, kde by měla být nová trať postavena. Až teď to vyšlo i proto, že téměř každé prominentní kasino má na Velké ceně finanční podíl.

Grand Prix se tak do Las Vegas vrací za úplně jiných okolností, do úplně jiného prostředí. Okruh připomíná spíš rychlou Monzu vzhledem k dlouhým rovinkám – pojede se třeba i po slavném bulváru Strip nebo kolem monumentální reklamní koule Sphere.

Imagine crashing, and then this is how the sphere looks at you 😭 pic.twitter.com/rekjgxfpNP — 🐉Erica⁵⁵🏎¹⁶ (@formulaEri) November 15, 2023

Akce má navíc silnou podporu od místní vlády. A hlavně, závodit se bude v noci na trase zalité neonovými světly pod vyprodanými tribunami, kam každý večer dorazí přes 100 tisíc fanoušků.

„Bude to úžasná podívaná, kterou v televizích budou sledovat stovky milionů lidí. Zastíní vše, co město dosud vidělo. Před lety se formule do Vegas nehodila, město na ni nebylo připraveno. Teď to může být jinak,“ myslí si Weinberger.

Víkend ukáže.