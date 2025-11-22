Norris si v Las Vegas vyjel pole position, lídr F1 zaútočí na třetí vítězství v řadě

  8:20
Kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas ovládl vedoucí jezdec mistrovství světa formule 1 Lando Norris z Velké Británie. Druhý muž průběžného pořadí seriálu a jeho kolega z McLarenu Australan Oscar Piastri zajel na mokré trati až pátý čas.

Lando Norris jede kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas. | foto: AP

Norrise doplní v první řadě na startu úřadující mistr světa Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, který je po 21 z 24 závodů třetí v celkové klasifikaci se ztrátou 49 bodů. V kvalifikaci byl o 323 tisícin sekundy pomalejší než britský pilot.

Norris, který vede šampionát o 24 bodů před Piastrim o 24 bodů, si vyjel sedmou pole position v sezoně, čímž vyrovnal Verstappenovu bilanci. Posledních sedm závodů z první startovní pozice vyhrál.

Lando Norris se usmívá po úspěšné kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas.
Kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas

„Páni, to byly nervy. Hrozné nervy. Nikdo tu ještě v dešti nejel, takže nebylo jasné, co od toho čekat,“ řekl Norris, který bude v Las Vegas usilovat o třetí vítězství za sebou. „Strašně to klouzalo. Jakmile trochu špatně najedete na obrubník, rozhodí vás to a málem narazíte do zdi,“ uvedl.

Do druhé startovní řady se postaví Španěl Carlos Sainz z Williamsu a Brit George Russell z Mercedesu. Závod začne v neděli v 5:00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas

závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:47,934, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,323, 3. Sainz (Šp./Williams) -0,362, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,869, 5. Piastri (Austr./McLaren) -1,027, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -1,128.

Výsledky

