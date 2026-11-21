Devětadvacetiletý Verstappen vybojoval třetí pole position v sezoně a 51. v kariéře. Čtyřnásobný mistr světa obhajuje v Las Vegas loňský triumf a může zde zvítězit už potřetí. Zároveň usiluje o to, aby si upevnil druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Na třetího Russella má náskok 17 bodů.
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Úvodní trénink F1 v Las Vegas pokazil déšť, pak na trati vládl Russell
Russell ztratil na nejrychlejšího Antonelliho 331 tisícin sekundy. V Las Vegas může vyhrát podruhé, uspěl zde také před dvěma lety. Osmadvacetiletý Brit by rád ukončil sérii pěti závodů, v nichž chyběl na stupních vítězů. Na třetím místě v MS je jen o bod před krajanem Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
Pilotům italské stáje naopak kvalifikace nevyšla, ani jeden z nich nepostoupil do závěrečné části. Hamilton skončil dvanáctý, jeho týmový kolega Charles Leclerc byl o jen o příčku lepší.
Nedělní závod začne v 5:00 SEČ.
Kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas
závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:33,893, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,258, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,331, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,351, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,699, 6. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -0,775.
Pozn.: Antonelli ztratí pět pozic na startu kvůli výměně spalovacího motoru.