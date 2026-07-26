Nezapomněli jsme stavět rychlé auto, jen jsme pozadu ve vývoji, řekl vítěz Norris

Pomalý okruh kousek za Budapeští se spoustou zatáček a jedinou rovinkou má na auto a jezdce zcela jiné nároky než třeba nedávná Grand Prix Belgie, takže přeskupení sil se dalo očekávat.
Ale že bude McLaren nejlepší od prvního tréninku? Že Norris vyhraje kvalifikaci a o vedení se bude po startu rvát pouze se svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim? To nikdo nečekal.
„Auto bylo skvělé, mohl jsem tlačit po celý závod,“ zářil Lando Norris a pochvaloval si nové díly, které britský tým na Hungaroring přivezl. „Chtěl bych věřit, že naše „upgrady“ fungují.“
„Je pravdou, že Maďarsko je moje oblíbená trať, ale věděl jsem, že to jednou přijde. Ukázali jsme, že stále umíme vyhrávat,“ dodal britský závodník.
Pokažený start
Cesta ke dvanáctému triumfu kariéry formule 1 byla v podstatě hladká, jedinou překážku mu do cesty postavil jeho stájový kolega Oscar Piastri. Měl mnohem lepší start, ze třetí příčky na roštu se po zhasnutí červených světel tlačil vpřed, proletěl kolem chybujícího Hamiltona a za chvíli nachytal v problémech i vedoucího Norrise.
Vítěz kvalifikace v úvodu závodu téměř vlál na trati, pro stájového kolegu byl snadnou kořistí. „V podstatě nevím, co se na začátku stalo,“ popisoval. „Neustále jsem ztrácel zadek svého vozu, bylo tam několik okamžiků, kdy se mi auto snažilo doslova utrhnout.“
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Jakmile se podařilo Norrisovi ve spolupráci s týmem dát vůz do kupy, bylo třeba dohnat Piastriho. Jenže ten měl fazónu a kroužil bezchybně kolo za kolem.
„Opravdu jsem se snažil, snažil se ho svým tlakem donutit k chybě,“ popisoval Norris. Postupně se začalo ukazovat, že rychlejší mclaren řídí právě on.
A Piastri podlehl, tempu loňského šampiona nemohl stačit. „Vedl jsem dobrou polovinu závodu, což je samozřejmě příjemné, ale poté bylo vše špatně. Trefil měl Sainz a na tvrdých gumách jsem absolutně neměl tempo.“
McLaren má na čem stavět
Přesto mohli v McLarenu slavit, nejrychlejší auto na startu měl britský tým poprvé v letošním roce. To si dobře uvědomuje i poražený Australan. „Máme zase tempo. Naše auto má sílu vyhrávat a to je něco, na čem musíme stavět v druhé polovině sezony,“ prohlásil.
Asi není překvapením, že podobný náhled měl na věc i vítěz Norris. „Chci věřit, že v takových výkonech budeme pokračovat. Snad ano, ale jak víte, tahle trať mi dlouhodobě sedí, jsem na ni vždy rychlý a dnes jsem předvedl jeden ze svých nejlepších závodů.“
The two McLarens fighting for the lead ⚔️— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Max and Lewis battling for P3 😮
WATCH THE RACE START 👇#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/XkkBkBpc2N
Zajímavou informaci sdělil Norris při rozhovoru reportérovi Nova Sportu. Nesouhlasil s tím, že McLaren snad zažívá nějakou krizi, nebo že by měl problémy.
„Nikdy jsme nikam neodešli, nezapomněli jsme stavět dobré auto ani závodit, jen jsme měsíc či dva pozadu, co se týká vývoje. Potřebujeme se vrátit na správnou vlnu,“ vysvětloval.
Ve formuli 1 začínají letní prázdniny – téměř měsíc se nebude závodit, jezdci, inženýři i mechanici odjedou na dovolenou, továrny se povinně zavřou. A co bude dělat mistr světa? „Chci se hlavně dobře vyspat,“ uvedl. „Potom uvidíme. Je jasné, že takový výsledek nám pomůže, tým má motivaci přinést co nejvíce dalších vylepšení vozu, ale Mercedes bude zpět a Ferrari je hodně rychlé, bude to tvrdé.“