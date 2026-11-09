Vyhrál s obřím náskokem, při průjezdu kolem šachovnicového praporku to vypadalo, jako by ani neměl soupeře. Jen ten start... Už v sobotu ukázal, kdo je tento víkend nejrychlejší, v kvalifikaci se radoval z pole position, ale první metry závodu mu už tak trochu tradičně nevyšly.
Nový šampion Andrea Kimi Antonelli ho nechal za sebou už po pár metrech, a aby toho nebylo málo, za pár začátek ho přetlačil i Liam Lawson ze stáje Racing Bulls. Norris rázem padl na třetí místo.
„Od začátku to bylo strašně náročné. Neměl jsem nejlepší odpich, na mokru jsem chvíli hledal grip. Věděl jsem, že rychlost máme, takže jsem chtěl získat zpátky vedení co nejdříve,“ popisoval.
Ještě že to bylo v Brazílii, na kopcovitém, členitém a vůbec předjíždění nakloněném okruhu. Navíc na mokru a kluzkém povrchu vybízejícím k jezdeckým chybám i hledání různých stop.
Novozélanďan Lawson dobře věděl, že s vozem béčka Red Bullu konkurovat nemůže. A Antonelli? Ten žil v domnění, že vedení už nepustí, ale byl to jeden z těch závodů, kdy Mercedesu téměř nic nevycházelo. Ital si stěžoval na řízení, na ovladatelnost monopostu, po celý závod se s autem na dráze pral a postupně se propadal.
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„Jsem vážně zklamaný, chtěl jsem vyhrát, měl jsem vyhrát, ale dnes to nešlo. S autem nebylo něco v pořádku,“ tvářil se nešťastně mladík a už týden nejmladší mistr světa historie.
Ale zpátky k Norrisovi – jakmile se posunul do vedení, začal měnit statistiku nejrychlejších kol a ztratil se všem soupeřům v nedohlednu. Jediným, kdo mu mohl v neděli na Interlagosu konkurovat, byl Max Verstappen. Hvězda Red Bullu však postupem z 21. místa na startu až na druhé už většinu strategických možností vyčerpala a bylo zřejmé, že pokud závodní pole nesrazí safety car, nebo McLaren fatálně nechybuje, o první místo se s Norrisem rvát nebude.
„Neudělal jsem žádné chyby, měl jsem tempo a nakonec se to povedlo. Je to úžasný okruh a poslední dobou, když máme šanci, daří se nám ji využít. Takže gratuluji celému týmu, zase jednou dostal odměnu za svou práci, ale musíme makat dál, aby takových závodů bylo víc,“ pochvaloval si Norris.
McLaren přivezl do Sao Paula vylepšený monopost, zejména upravené přední křídlo. „Přidalo nám to výkonnost, i když bych neřekl, že se auto ovládá snadněji. Mercedes vyrobil nejlepší motor a my musíme makat, abychom příští rok zatopili i továrnímu týmu,“ pokračoval znovuzrozený šampion. Potvrdil, že když má k dispozici špičkovou techniku, dokáže doručovat výsledky, zatímco se slabým autem se trápil a dělal chyby.
Letos vyhrál potřetí, dříve slavil na Hungaroringu a v Zaandvortu. V Sao Paolo mu vyšlo téměř vše, zakolísal až při vyhlášení vítězů. Na pódiu chybělo málo a mohl se ošklivě zranit.
Naplánoval si, že efektně bouchne vítězné šampaňské úderem o podlahu a to rovnou skokem z nejvyššího stupínku, ať je den opravdu dokonalý. Ale jako barman se má ještě co učit - praštil lahví o podlahu příliš silně a pod špatným úhlem, sklo se mu rozletělo v ruce.
Jeho šokovaný pohled hovořil za vše – teď a tady pro mě mohla skončit sezona.