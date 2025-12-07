„Děkuju moc, ó můj bože!“ hlásil nejprve ve vysílačce poté, co si od týmu vyslechl gratulace.
„Miluju vás, díky za všechno,“ dodával.
Slova ze sebe sunul těžce, netrvalo dlouho a musel si dávat mezi větami pauzy. Zhluboka dýchal, nicméně slzy byly silnější. „Já nebrečím!“ ujišťoval lživě.
|
Lando Norris je novým mistrem světa, Verstappenovi výhra v Abú Zabí nestačila
Norris přerušil nadvládu Maxe Verstappena. Ta trvala čtyři roky, celkem neuvěřitelných 1456 dní. Přitom nechybělo mnoho a Nizozemec mohl brát už pátý titul.
Ani vítězství v Abú Zabí mu ale nestačilo, nakonec ztratil na šampiona Norrise jen dva body. A vám jistě hned vyskočí v hlavě několik momentů z průběhu celého roku, kdy tuto malinkou mezírku mohl srazit.
Nebýt nehody v Rakousku...
Nebýt Antonelliho chyby v Kataru, která přihrála Norrisovi dva body navíc...
To všechno by stačilo. I kdyby měli oba stejně bodů, mistrem by se stal Verstappen díky vyššímu počtu vyhraných závodů (8:7).
Takové úvahy jsou ale zbytečné, Norris si totiž závěr sezony pohlídal a může slavit. „Čeká tě dlouhá noc!“ říkal mu nizozemský konkurent.
Právě on byl tím prvním, který mu gratuloval tváří v tvář přímo na trati po závodě. Následoval kolega Oscar Piastri, také rodina a zástupci McLarenu.
Pak už Norris poskytl také první rozhovor jakožto nový mistr světa.
„Dlouho jsem nebrečel a nemyslel jsem si, že budu. Ale teď to dělám!“ uculoval se.
|
Norrisova titulová skládačka. Skvěle začal, pomohly mu chyby kolegy. A hlavně vyzrál
„Byla to dlouhá cesta. Nejdřív děkuju všem v McLarenu, také rodičům,“ pokračoval, načež zase vypálil: „Já nebrečím!“
„Díky mámě, tátovi, podporují mě od začátku kariéry... Vypadám jako ubožák!“ opět přerušil svůj proslov kvůli emocím.
Zmínil, že už konečně aspoň trochu ví, jak se v posledních letech cítil Verstappen. Koneckonců i jemu přímo poděkoval za souboje během sezony, stejně tak zopakoval i k parťákovi Piastrimu.
S oběma bojoval až do posledního kola celé sezony. Ne přímo na trati, spíš jen matematicky, protože mu v celkovém součtu nevadilo, že ho ve Velké ceně Abú Zabí porazili.
Třetí místo si pohlídal. Chvíli na něj trochu překvapivě dorážel Charles Leclerc ve Ferrari, ale výraznější šanci na předjetí mu nedal.
A zvládl také výzvu v podobě bitvy s Verstappenovým kolegou Júkim Cunodou, nicméně Japonec svou snahou moc dramatu nezpůsobil, pouze za svůj styl jízdy vyfasoval pětivteřinový trest.
Norris ho v klidu předjel, byť komisaři ještě řešili, zda manévr neprovedl mimo trať, za což hrozila penalizace i jemu, ale nakonec vyvázl bez postihu. „To jsem ani netušil. Věděl jsem, že jsem nic neporušil,“ hlásil pak Norris.
|
Nečekané zvraty i Schumacherovy excesy. Připomeňte si největší titulová dramata F1
Pak už bylo jasné, že pokud neudělá nevynucenou chybu nebo závod neovlivní výjezd safety caru či nějaká nehoda, stane se za pár minut mistrem.
„A to nemůžete vytěsnit z hlavy. Ale víte, že se kdykoliv může cokoliv přihodit. Pořád jsem na to tlačil, až pár kol před koncem jsem trochu polevil,“ přiznal.
Mohl si to dovolit, na čtvrtého Leclerca si totiž vytvořil pohodlný náskok. Nebyl pod tlakem, dokonce dotáhl druhého Piastriho. Avšak do riskantních manévrů se nepustil.
Bylo by to zbytečné, takový výsledek mu k titulu stačil.
„V McLarenu jsme prožili spoustu špatných i dobrých chvil. Je to pro ně první jezdecký titul za mnoho let, jsem pyšný na ně i na sebe,“ připomněl Norris triumf Lewise Hamiltona z roku 2008.
Právě na jeho počin v barvách McLarenu navázal, zapsal se do historie. Mohl už loni, ale to na Verstappena ještě nestačil.
Teď už mu ovšem fenomenální úspěch nikdo neodpáře.