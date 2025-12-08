Spatřil, jak hollywoodská herečka Ana de Armasová mává v cíli šachovnicovou vlajkou, a spadlo to z něj. Všechen stres, veškeré napětí.
Definitivní jistotu získal až v neděli v Abú Zabí, v posledním závodě strhující sezony. Za rachotu ohňostrojů a burácejících tribun. Obklopen svými nejbližšími. „Ne, já nechci brečet. Sakra, budu za trapáka,“ promlouval sám k sobě, zatímco jen těžko zastavoval slzy dojetí.
Výkonný ředitel Zak Brown ve své autobiografii vzpomínal, jak mu někdejší šéf stáje Ron Dennis, jenž vedl ikony Sennu, Prosta, Häkkinena či Hamiltona, několikrát řekl: „Talent má, ale nezlob se, já to v něm prostě nevidím.“