McLaren opět vytáhl kontroverzní taktiku, rýpl si i Verstappen: Já bych to neudělal

  14:01
Zase přitáhli pozornost, zase se o nich bude mluvit. Nejen mezi formulovými nadšenci a experty, debata se chystá i přímo v garáži McLarenu. „Určitě na to přijde řeč,“ pokyvoval hlavou Oscar Piastri. Do cíle Velké ceny Itálie dojel třetí, ale klidně mohl být druhý. To kdyby mu od týmových stratégů nepřišel příkaz, ať pustí kolegu Landa Norrise před sebe.
Oscar Piastri v boxech během Velké ceny Itálie.

Oscar Piastri v boxech během Velké ceny Itálie. | foto: AP

Lando Norris na trati v Monze během Velké ceny Itálie.
Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním...
Max Verstappen během kvalifikace na velkou cenu Itále.
Max Verstappen se raduje z výhry v kvalifikaci.
Závod na tradičním okruhu v Monze se rychle blížil ke konci, oba piloti z dominantní stáje letošní sezony a soupeři v boji o titul mistra světa si museli ještě odkroutit povinnou zastávku v boxech.

S vědomím, že na nejvyšší stupínek ani jeden z nich tentokrát nedosáhne. Že se musí sklonit před výtečným Maxem Verstappenem.

„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Norris po krátké konzultaci souhlasil s tím, že se jako první u mechaniků zastaví Piastri, který se v tu chvíli držel za ním. Pit stop lídra průběžného pořadí šampionátu proběhl hladce, trval pouze 1,9 vteřiny.

Jeho parťák v boxu strávil o 4 vteřiny déle. Zdržení způsobily problémy s levou přední pneumatikou, která musela být dotažena nadvakrát.

Když se pětadvacetiletý Brit vrátil na trať, spatřil druhý oranžový monopost před sebou. Ale netrvalo to dlouho. Piastri rychle dostal od inženýra Toma Stallarda pokyn: „Oscare, pusť Landa před sebe.“

Oscar Piastri na trati během Velké ceny Itálie.
Lando Norris na trati v Monze během Velké ceny Itálie.

Následovala udivená reakce: „Neříkali jsme náhodou, že pit stopy jsou součástí závodění? Upřímně nechápu, co se změnilo, ale pokud to po mně opravdu chcete, udělám to.“

V první zatáčce devětačtyřicátého kola z třiapadesáti si oba piloti prohodili pořadí, které už zůstalo neměnné. Piastri nestačil Norrisovu tempu, do cíle dorazil na třetí pozici.

Osm Velkých cen před vyvrcholením sezony čítá náskok mezi oběma piloty jedenatřicet bodů. Kdyby týmová režie v Monze nezasáhla, mohlo to být sedmatřicet.

Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1

Možná si říkáte, že jde o zanedbatelnou drobnost, ale v konečném součtu může hrát roli každý bodík.

Nejvyšší představitelé McLarenu dokola opakují, že jezdcům chtějí poskytnout férové podmínky. Žádné upřednostňování jedné strany, žádný dvojí metr, stojíte na stejné startovní čáře, tak si to vybojujte, chlapci.

Podobná slova zazněla i v Itálii z úst šéfa stáje Andrey Stelly.

„Pit stop neměl vést k výměně pozic, došlo k němu kvůli snaze pokrýt čtvrtého Leclerca. Bylo to v zájmu týmu, pak nám přišlo správné vrátit se k situaci, která na trati panovala před pit stopem. Není to jen otázka spravedlnosti, ale také souladu s našimi principy a hodnotami.“

Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie, vlevo druhý Lando Norris, vpravo třetí Oscar Piastri.

Při vysvětlování postupů vedoucích k finálnímu rozhodnutí zmínil i loňskou Velkou cenu Maďarska, kdy se díky strategii a dřívější zastávce v boxech, naopak Norris zničehonic ocitl před Piastrim.

Také on tehdy v rádiové komunikaci slyšel, ať pozici mladšímu kolegovi vrátí. „Proč bych to měl dělat? A co já s tím, že je daleko za mnou? Tak mu řekněte, ať mě dojede,“ prskal naštvaný Brit.

„Jen si vzpomeň, co si říkáme každé ráno na mítinku. Pokud chceš jednou vyhrát šampionát, nedokážeš to sám, budeš potřebovat tým. Spolupracuj s Oscarem. Vím, že uděláš správnou věc,“ tlačil na něj inženýr William Joseph.

Norris, držící se vepředu s náskokem šesti vteřin, musel výrazně zpomalit, aby pustil Australana před sebe. V rozhovorech volil diplomatické odpovědi, ale jeho naštvání nešlo přehlédnout.

Vím, že uděláš správnou věc, Lando. Jak McLaren vládl a ze závodu udělal frašku

To Piastri bral v Monze týmové pokyny o něco klidněji: „Lando byl přede mnou celou dobu, přišlo mi to fér. Nemám s tím zásadní problém, ale určitě to musíme probrat.“

„Pak měl šanci mě předjet, dostal se i do DRS zóny. Nikdo z nás nechtěl, aby to dopadlo takhle. Já ho nechci pouštět, zároveň nechci, aby on pouštěl mě, ale musíme dělat to, co všichni považujeme za správné,“ popisoval v cíli Norris.

Ale jak dlouho se přístup hlásající stoprocentní férovost podaří udržet?

Z dlouhodobého hlediska může jít o problematickou záležitost. Zvlášť nyní, když se závěr ročníku blíží a boj o titul zůstává otevřený. Atmosféra houstne, jeden z pilotů se může vzbouřit a říct: Už mám toho dost!

Max Verstappen předjíždí Landa Norrise ve Velké ceně Itálie.

Někteří fanoušci by rádi viděli, jak si to dva hlavní favorité na celkové prvenství rozdávají jen čistě na trati, bez strategických zásahů a vnějších vlivů.

„Můžete namítat, že přesně tak to má být. Ale na Stellově místě bych udělal to samé. Chce udržet dobrou náladu nejen mezi jezdci, ale v celém týmu, i mezi inženýry a mechaniky,“ prohlásil Karun Chandhok ze stanice SkySports.

Stejný názor zastával i bývalý světový šampion Nico Rosberg: „Rozhodli se správně, ale zároveň rozumím Oscarovi, že s tím má drobný problém a chce si pár věcí vyjasnit.“

Když k výměně pořadí na trati došlo a informace o ní se dostala k Verstappenovi, suverénní lídr závodu se ironicky usmíval: „Jako vážně? Jen proto, že měl Lando pomalý pit stop?“

Piastri málem srazil Norrise, boj o titul otestuje jejich vztah. Začne se přitvrzovat?

A v cíli k celé záležitosti dodal: „Já bych to neudělal... Někdy se vám protáhne zastávka v boxech, někdy máte poruchu, někdy uděláte chybu, to vše je součást formule 1. Ale dál to nebudu komentovat, je to jejich věc.“

Piastri i Norris se na tiskové konferenci shodli, že nyní okolnosti týmovému zásahu nahrávaly, ale příště už to tak být nemusí. Podle nich se nejedná o nový precedens.

„Kdybych vjel do boxů na plný plyn a srazil všechny mechaniky, neočekával bych, že mi Oscar pozici vrátí. Dnes to bylo mimo naši kontrolu, ani jeden z nás neudělal chybu,“ uzavřel vše britský pilot.

Další Velká cena je na programu za necelé dva týdny. Jak se interní soupeření McLarenu vyvine v ázerbájdžánském Baku?

