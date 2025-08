V padoku panuje jasné přesvědčení: pokud se nestane něco vskutku mimořádného, o titulu se rozhodne jen mezi nimi. I ztráta třetího Maxe Verstappena už vzrostla na téměř sto bodů.

Že zbývá odjet ještě deset Velkých cen? To sice ano, ale britská stáj nebrzdí. Exceluje, dominuje, vládne.

Dá se zdolat? Jistě! Vždyť po sobotním triumfu v kvalifikaci si pole position v Maďarsku překvapivě zajistil Charles Leclerc.

Ale že by někdo zvládal McLaren porážet pravidelně? Nic tomu nenasvědčuje. Jen si projděte výsledky posledních čtyř závodů.

Red Bull Ring v rakouském Spielbergu: 1. Norris, 2. Piastri.

Propršený Silverstone ve Velké Británii: 1. Norris, 2. Piastri.

Další tradiční okruh, Spa-Francorchamps v Belgii: 1. Piastri, 2. Norris.

A teď na předjíždění velmi náročný Hungaroring: 1. Norris, 2. Piastri.

Vítězi tentokrát vyšla sázka na strategii s jednou zastávkou v boxech. Riskantní, nečekaná, ale po nepříliš povedeném startu se nabízela.

Norris v závěru na opotřebovanějších pneumatikách odolával parťákovým ostrým nájezdům, střet nebyl v předposledním kole daleko. Mechanici jen kroutili hlavou, celá garáž si oddechla: Uf, to mohla být katastrofa!

„Potřeboval jsem se k němu dostat o trochu blíž. Vyhlížel jsem Landovu chybu, ale nepřišla,“ uznal v cíli Australan.

Skvostná bilance McLarenu pokračuje. Čtyři doubly v řadě, dohromady sedm v ročníku 2025. Jen třikrát si výhled z nejvyššího stupínku na pódiu užil někdo jiný než piloti v oranžovo-černých kombinézách.

Jeden z přemožitelů, George Russell z Mercedesu, dokola smířeně opakuje: „Jsou úplně odskočení. Ještě víc než předtím Red Bull.“

Vlastní nedostižnost si uvědomují i v McLarenu.

Když Piastri, aktuální lídr průběžného pořadí, dostal v Maďarsku otázku, zda se z bitvy o celkové prvenství stala čistě týmová záležitost, bez vytáček odvětil: „Konkurence nás někde určitě potrápí, ale pokud jde o titul, bude to jen mezi mnou a Landem.“

Těsné a napínavé souboje dvou mužů ve stejných barvách a s nejvyššími ambicemi formule 1 postrádala od éry dominance Lewise Hamiltona.

Vzpomínáte, jak si s Nicem Rosbergem mezi lety 2013 a 2016 nic nedarovali? Při divokých předjížděcích manévrech na trati i v zákulisí. Porážka s tím druhým absolutně nepřipadala v úvahu!

Lewis Hamilton (vlevo) a Nico Rosberg po kvalifikaci v Japonsku

Z kamarádů se postupně stali nesmiřitelní a neústupní rivalové, kteří nejenže mnohdy odmítali spolupracovat, ale dělali si naschvály a cíleně šli proti sobě.

V Mercedesu i přes záplavu úspěchů panovala toxická, nepřátelská atmosféra. Ukočírovat vrtkavý vztah dvou hladových pilotů byl pro šéfa Tota Wolffa pořádný oříšek: „Když jsme zvládl tohle, dokážu si poradit už s čímkoliv!“

Andrea Stella, jeho protějšek z McLarenu, zatím podobné nepříjemnosti nemusí řešit: „Považuji se za šťastlivce, Oscar i Lando jsou rozumní, korektní a skromní. Možná to zní úsměvně, ale jejich vztah se zlepšuje. A víte proč? Investujeme do něj čas a energii. Vztahy sice nejsou hmatatelné, ale v F1 stejně důležité jako aerodynamika vozu.“

Také Brown trvá na tom, že mezi jezdci panuje vzájemný respekt: „Navigovat jejich soužití pro nás není problém. Chtějí jen férové podmínky, což jim dopřáváme. Abych řekl pravdu, užíváme si to!“

Norris je napříč padokem populární postavou. Dobře naladěný, usměvavý, občas až příliš hodný. Když se nedaří, dokáže být naopak velmi sebekritický.

O rok a půl mladší Piastri toho tolik nenamluví. Flegmatik, salámista, jehož jen tak něco nerozhodí. Velký talent bez nervů a se zabijáckým instinktem. Pro šampiony nezbytnou vlastností, kterou jeho kolega dle řady expertů postrádá.

V Maďarsku mu nechyběl. Nepolevil, pod tlakem se nesesypal. „Jsem úplně vyždímaný!“ oddechl si v cíli Norris.

Lando Norris slaví vítězství ve Velké ceně Maďarska.

Zatímco se formule 1 ukládá k téměř měsíčnímu letnímu odpočinku, piloty McLarenu dělí pouze devět bodů (284, 275). Minimální rozdíl, je zaděláno na impozantní souboj.

Co pak, až půjde opravdu do tuhého? Nezhoustne rázem bezproblémová atmosféra? Leccos můžou naznačit i Norrisova slova před červnovou Velkou cenou Kanady: „Otázka nezní, jestli se něco semele, ale kdy. V závodění je to nevyhnutelné. Až na to dojde, ani jeden z nás necukne.“

Byl to právě on, kdo v Montrealu do parťáka při hloupém, nic neřešícím a zbrklém manévru narazil. „Nemůžu vinit nikoho jiného než sebe. Moje chyba, omlouvám se Oscarovi i celému týmu,“ kál se mezi novináři.

On i Piastri mají od týmu na trati absolutní volnost. „Chceme, aby si to vybojovali mezi sebou, na konci sezony si podali ruce a řekli si: Příští rok si to rozdáme znovu,“ popisoval Brown.

Spravedlivý přístup, ale potenciálně i nebezpečný. Na Hungaroringu si duo z McLarenu opět nic nedarovalo. Když Australan dostával informace o v tu chvíli vedoucím Leclercovi, inženýra upozornil: „Hlavně, ať máme pokrytého Landa.“

Rivalita občas probublá, ale zatím jen v malých náznacích. To se může brzy změnit. Jde o hodně, oba sahají po úspěchu, o kterém snili už jako malí kluci.

Nedivte se, pokud přátelství časem půjde stranou.