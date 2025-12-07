Norrisova konzistence
Asi největší Norrisova zbraň. Pokud chcete vyhrát titul, musíte se vyhnout větším výpadkům. A to se novému šampionovi povedlo.
Potkaly ho jen tři výraznější zádrhely. Ten první přišel v Kanadě, kdy v závěru nepochopitelně narazil do kolegy Piastriho a sám se vyřadil. Za ten druhý a třetí ani nemohl, ve Velké ceně Nizozemska ho zradil motor, ve Vegas zase příliš odřená podlaha, za kterou byl stejně jako týmový kolega diskvalifikován.
Málo místa? Nevadí, jedu tam! Jak splašený Norris zpackal útok na týmového kolegu
Jinak se v celé sezoně jen třikrát stalo, že by se pódium obešlo bez něj. V Saúdské Arábii a Kataru dojel čtvrtý, v Ázerbájdžánu, kde se ovšem trápil celý McLaren a Piastri zde odstartoval své dlouhé strádání, pak skončil sedmý.
Jasně, pár chybiček se Norris dopustil. Ale oproti loňsku se mu daleko více dařilo maximalizovat všechny možnosti na zisk bodů. I proto se stal mistrem světa.