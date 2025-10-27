Nový lídr v nemilosti, Norrise v Mexiku vypískali. Jen se tomu směju, vzkázal

Dvacátou zastávku letošní sezony proměnil ve one man show. Ovládl třetí trénink, v kvalifikaci si s přehledem dojel pro pole position, triumfoval také v nedělním závodě.
O půl minuty před druhým Charlesem Leclercem.
„Prostě paráda! Přesně tak jsem si to představoval. Povedl se mi start, měl jsem solidní první kolo. Od něj jsem se odpíchl, pak už to bylo jednoznačné,“ neskrýval spokojenost Norris.
|
Norris vyhrál v Mexiku a posunul se do čela šampionátu, Piastri skončil až pátý
Vedl téměř celou dobu. Jen v úvodu jej na moment předstihl Leclerc, který po těsném souboji s Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem vyjel z tratě. Přes trávu se dostal do čela, pozici rychle přepustil zpátky.
Pak už britského jezdce nikdo neohrožoval.
Ve formuli 1 zapsal jubilejní desáté vítězství, šesté v aktuální sezoně. Vůbec poprvé se radoval na okruhu bratrů Rodríguezových, kde v barvách McLarenu posledně zvítězil legendární Ayrton Senna v roce 1989.
He dominates in style in Mexico! 👏— Formula 1 (@F1) October 27, 2025
Lando Norris secured the victory with the largest winning margin so far in 2025 😮💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/oHz82uZqQY
A co je nejpodstatnější, hlasitě promluvil do boje o mistrovský titul.
Dokonale využil dalšího slabšího víkendu týmového kolegy Oscara Piastriho, jenž dorazil do cíle na pátém místě. V průběžném pořadí se dostal před něj. Těsně, o jediný bod.
„Neměl jsem tempo, stejně jako v předchozích závodech. Zkoušíme pár věcí, tušíme, kde by mohl být problém. Ale teď musím monopost řídit trochu jinak, na což nejsem zvyklý,“ přiznal zklamaně Australan.
Že by na něj doléhala tíha okamžiku? Především jeho výpadek formy, který přichází v nejméně vhodnou chvíli, dělá závěr už tak vyrovnaného ročníku ještě napínavějším.
Čtyřikrát po sobě chyběl na stupních vítězů. Jeho náskok se tenčil tak dlouho, až o něj přišel. Výhodu přesunul na stranu Norrise, který vypadá sebevědoměji, klidněji a je rychlejší.
V každé z posledních pěti Velkých cen získal víc bodů než Piastri. „Soustředím se jen na sebe. A zatím to funguje. Jdu krok po kroku, víkend po víkendu. Hlava dole, snažím se vytěsnit všechen hluk,“ líčil.
|
Nedává to smysl! Proč Hamilton v Mexiku běsnil a Verstappen vyvázl bez trestu?
Když se na něj pár minut po suverénním výkonu v Mexiku během televizního rozhovoru snášelo z tribun hlasité bučení, ignorovat to nemohl. Stejně jako o pár okamžiků později, kdy na stupních vítězů přebíral trofej.
„Ke sportu to patří. Lidé na to mají právo, můžou si dělat, co chtějí,“ poznamenal uvolněně britský pilot.
Z nepřejících fanoušků si těžkou hlavu nedělá: „Když na mě pískají, musím se smát, nevím proč. Samozřejmě to nechcete, každý je radši, když mu všichni fandí. Ale neřeším to, klidně můžou pokračovat.“
Lando Norris retakes the lead after a dominant win 🔃— Formula 1 (@F1) October 26, 2025
It's certainly close at the top! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xAm00ot5SZ
A proč taková vlna nevole? Kdo ví, ale na tiskové konferenci Norris od jednoho z novinářů slyšel, že v Mexiku panuje přesvědčení, že mu McLaren nadržuje a upozaďuje Piastriho.
„Aha, s tím já ale nic neudělám,“ reagoval vítěz závodu.
Na průběžně vedoucí příčku poskočil poprvé po Velké ceně Saúdské Arábie. Po dlouhých 189 dnech.
„Ale pozor, jeden povedený víkend nic neznamená. Dva, tři, čtyři už ano. Nezapomínejme, že bojuji s těmi nejlepšími jezdci na světě,“ snažil se mírnit optimismus.
Kromě něj a jeho parťáka si na celkový triumf dělá zálusk i Max Verstappen. V Mexiku skončil třetí, dvojici z McLarenu zůstává na dostřel. Za aktuálním lídrem zaostává o 36 bodů, za Piastrim o 35.
„Hodně hektický závod, pořád se něco dělo. Letos nám zdejší okruh příliš nesedl, s výsledkem musíme být spokojeni,“ přiznal těžkosti obhájce mistrovského titulu.
Ve stíhací jízdě bude dál pokračovat. Hned za dva týdny v Brazílii, kde se pojede i sprint. Více bodů k mání, větší prostor se situací na čele opět pořádně zamíchat.
V nejlepší výchozí pozici na okruh Interlagos dorazí Norris. A bude doufat, že zopakuje mexické galapředstavení.