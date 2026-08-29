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Zůstane v McLarenu až do konce kariéry? Mistr světa F1 Norris prodloužil smlouvu

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  12:29
Lando Norris kráčí paddockem v Bahrajnu.

Lando Norris kráčí paddockem v Bahrajnu. | foto: Reuters

Vítězství v Brazílii, Lando Norris jej slaví se svým týmem.
Lando Norris na trati Velké ceny Nizozemska
Lando Norris v Maďarsku slaví první vítězství v sezoně.
Lando Norris (McLaren) slaví pole position pro sprintový závod v Miami.
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Mistr světa formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s týmem McLaren minimálně do konce roku 2030. Šestadvacetiletý britský jezdec uvedl, že by ve stáji rád dokončil kariéru. Podle médií bude Norris třetí v žebříčku nejlépe placených pilotů za Maxem Verstappenem z Red Bullu a Lewisem Hamiltonem z Ferrari, jeho roční plat by se mohl pohybovat kolem 60 milionů eur (1,45 miliardy korun).

Norris je v letošním šampionátu čtvrtý, pozici si vylepšil vítězstvími v posledních dvou závodech v Maďarsku a Nizozemsku. Přiznal, že o něj projevily zájem i jiné týmy, ale odchod by považoval za zradu. „Bylo to opravdu to nejjednodušší rozhodnutí, jaké jsem zatím ve své kariéře musel učinit,“ řekl.

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McLaren uvedl, že součástí smlouvy je také víceletá opce na prodloužení po roce 2030. Norris dostal jako dárek vůz MCL39 z minulé sezony, kdy pro tým získal první titul mistra světa od Hamiltonova triumfu v roce 2008.

„Chtěl bych, aby celá moje kariéra proběhla u McLarenu, protože jsem tady šťastný a nechci to měnit. Chci s McLarenem bojovat i tehdy, když se věci nevyvíjejí dobře, a chci s McLarenem vyhrávat, když se věci vyvíjejí úžasně dobře. Takže ano, na konci své kariéry budu velmi, velmi šťastný, když budu moci říct, že McLaren byl jediný tým, ve kterém jsem působil,“ prohlásil Norris.

Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
Lando Norris sleduje Velkou cenu Číny pouze na monitorech v garáži McLarenu.

Norris debutoval v F1 za McLaren v roce 2019, o dva roky dříve se k týmu připojil jako testovací a simulátorový jezdec. Nyní má na kontě 13 vítězných Velkých cen a 18 pole position.

„S ním a Oscarem (Piastrim) víme, že se můžeme spolehnout nejen na jedno z nejsilnějších partnerství, ale také na jeden z nejjednotnějších a nejsoudržnějších týmů ve formuli 1,“ uvedl šéf týmu Andrea Stella.

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