Tak kdy ti dojde trpělivost, táto? Stroll škodí rodině i Aston Martinu

„V normální práci by bylo tohle chování na vyhazov. Je mu 24, není to dítě. Když vztekle vztáhnete ruku na člena týmu, měl by to být váš konec,“ má jasno Laura Leslieová, dlouholetá expertka F1.

Asi ano, jenže ne ve světě Lance Strolla, jehož tatínek Lawrence celý tým Aston Martin vlastní. Koupil ho proto, aby se synátor stal mistrem světa. Jenže mu chybí jedna podstatná věc. Rychlost. A teď i slušné chování.

Že nestačí týmovým kolegům? Že dělá zbytečné a hloupé chyby? Že se chová neomaleně? Dlouho na ničem z toho nezáleželo. Ale nepřekročil Stroll mladší v Kataru hranici tátovy trpělivosti? I rodinný byznys podobnými výstřelky dost trpí.

Vždyť Strollovu agresi vůči týmu vyšetřuje i samotná Mezinárodní automobilová federace FIA. „Kanadský pilot absolvoval pohovor kvůli možnému porušení pravidel, zásad a postupů FIA,“ uvedla organizace.

To není pozornost, o kterou by kanadský miliardář stál.

Zahraniční média už spekulují, že mladý pilot tímhle chováním ve světě F1 skončil. Že si každým podobným vystoupením přidělává další a další nepřátele. I ti, kteří ho dřív obhajovali, od něj v poslední době dávají ruce pryč.

„Jeho činy mluví za vše. Ten chlap už tu nemá co dělat. Nemůže to tolerovat ani formule 1, ani tak velká značka, jako je Aston Martin,“ píše Tim Kraaij, šéfredaktor renomovaného GPblog.com.

A co táta? Dlouho věřil, že jeho potomek má na to stát se v F1 mistrem světa. V poslední době se ale čím dál častěji mluví o tom, že na přání svého syna definitivně rezignuje. Že to s ním prostě vzdá.

„Oba se jednou přišli kouknout do naší továrny. Ještě nikdy jsem nezažil tak zaujatého otce a tak nezaujatého syna,“ uvedl zdroj z týmu pro PlanetF1.com.

Pilot už pro své výkony nemá žádnou omluvu. V F1 není žádným nováčkem, kroutí v ní sedmou sezonu. V pořadí jezdců je aktuálně desátý s 47 body. V posledních pěti závodech ale nebodoval ani jednou.

Interní duel s Alonsem? Ani nemá smysl jej rozpitvávat, zkušený Španěl je se 183 body čtvrtý.

Strollovy bídné výkony sesunuly stáj v Poháru konstruktérů z druhého místa ze začátku sezony až na čtvrté. A to pravděpodobně Aston Martin ještě klesne na pátou příčku za zlepšující se McLaren.

Kdokoliv jiný by po podobných výsledcích už dávno o sedačku přišel. Nenastal také pro Strolla čas odejít? Třeba i dobrovolně? Podle zákulisních informací by se mohl přesunout do jiného odvětví motorsportu – třeba k vytrvalostním vozům Le Mans.

„A Strollova matka Claire-Anne prý po několika letošních nehodách zase vyvíjí tlak na svého syna, aby kariéru v motorsportu ukončil úplně,“ uvedl dobře informovaný novinář Ralf Bach.

Kterákoliv z těchto variant vlastně zní docela dobře. A hlavně, vyřešila by bolest hlavy táty Lawrence.