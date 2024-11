Kvalifikaci v Las Vegas ovládl Russell, Verstappen o příčku před Norrisem

Russell navázal na nejrychlejší čas z předchozího třetího tréninku. Získal třetí pole position v sezoně a čtvrtou v kariéře. Čas 1:32,312 zajel v samém závěru, nerozhodil ho ani lehký kontakt s bariérou.

„Je úžasné být znovu na pole position. Celý víkend jsme tady velmi rychlí. Vůbec jsem takovou rychlost nečekal,“ řekl před televizními kamerami Russell. „Při prvním pokusu jsem se otřel o bariéru a museli jsme měnit přední křídlo, takže jsem moc nečekal, že to dokážeme. Jsem ale šťastný. Musíme se podívat na to, proč jsme tu tak rychlí, protože je to opravdu překvapení,“ doplnil.

George Russell po vítězství v kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas.

Druhý skončil Sainz, který po sezoně odejde z Ferrari do Williamsu. Ze druhé řady odstartují Gasly a Sainzův týmový kolega Charles Leclerc. Pátý skončil Verstappen, jenž může v neděli počtvrté seriál MS ovládnout. Díky náskoku 62 bodů před Norrisem mu stačí, aby ho britský rival v Las Vegas neporazil o více než dva body.

„První trojka byla daleko. Mercedesy jsou tady velmi rychlé a Ferrari taky. My s Red Bully za nimi ztrácíme a to se dnes ukázalo. Udělám přesto vše, co půjde. I když jsou šance (na titul) velmi malé, budu bojovat až do konce,“ ujistil Norris.

Kvalifikaci na pár desítek minut přerušila nehoda Franca Colapinta. Jednadvacetiletý Argentinec tvrdě havaroval v závěru druhé části, výrazně poškodil svůj williams a jeho start do závodu je nejistý. Měl by začít ze 14. příčky.

Již v první části vypadl druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez a skončil šestnáctý. Neuspěl ani dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso z Aston Martinu. Byl hned za ním. „Čekal jsem, že to bude složitá kvalifikace a to se potvrdilo. Věřili jsme, že budeme mít trochu lepší tempo, ale bohužel to nestačilo,“ řekl Pérez, který skončil už v první části kvalifikace letos pošesté.

Grand Prix začne dnes ve 22:00 místního času, tedy v neděli v 7:00 SEČ.