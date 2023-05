Předčasně ukončenou kvalifikaci v Miami vyhrál Pérez, Verstappen devátý

Třiatřicetiletý Pérez získal třetí pole position v kariéře a druhou v této sezoně. V závodě zaútočí na třetí letošní triumf, díky němuž by mohl sesadit svého týmového kolegu Verstappena z pozice vedoucího závodníka mistrovství světa. Rodák z Guadalajary ztrácí na obhájce titulu šest bodů.

„Do kvalifikace to byl snad můj nejhorší víkend. Nemohl jsem najít správné tempo. Ztrácel jsem na Maxe i na obě Ferrari. Všechno jsem restartoval, udělal malé změny a všechno náhle ožilo,“ řekl před televizními kamerami Pérez.

„Přistupuji k tomu závod od závodu. Zítra budu mít z pole position velkou šanci. Jsme to my, kteří toho mohou nejvíc ztratit, ale půjdeme do toho naplno a pokusíme se užít tuhle báječnou atmosféru,“ doplnil.

Verstappen skončil ve třetí části bez měřeného kola. Při prvním pokusu chyboval a vyjel mimo ideální stopu. Jakmile zahájil v závěru druhý pokus, doplatil na nehodu před sebou jedoucího Leclerca z Ferrari. Monačan skončil po smyku mimo trať, ředitelství závodu kvalifikaci přerušilo a následně i ukončilo.

„Byla to moje chyba. V prvním kole jsem se snažil jet na limit a musel jsem ho přerušit. V takovou chvíli už spoléháte na štěstí, protože může vždycky přijít červená vlajka. Na těchto městských okruzích se to stává, takže jsem na sebe trochu naštvaný,“ uvedl Verstappen pro Sky Sports. Leclerc nakonec obsadil sedmé místo.

V nejlepší desítce chyběl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu, který odstartuje ze třinácté příčky. Kvalifikace nevyšla ani oběma pilotům McLarenu, již se neprobojovali do druhé části. Lando Norris skončil šestnáctý, Oscar Piastri byl ještě o tři příčky hůře. Z osmnáctého místa zahájí Lance Stroll z Aston Martinu.

Velká cena Miami začne v neděli od 21:30 SELČ.

Velká cena Miami Kvalifikace na závod mistrovství světa vozů formule 1 1. Pérez (Mex./Red Bull) 1:26,841, 2. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,361, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,508, 4. Magnussen (Dán./Haas) -0,926, 5. Gasly (Fr./Alpine) -0,945, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,963

