Druhou řadu na startu předposledního závodu sezony obsadí v neděli jezdci McLarenu, tedy Lando Norris a Oscar Piastri.
Ve třetí budou piloti Red Bullu Isack Hadjar a Max Verstappen. Nizozemský vítěz tří předchozích ročníků katarské Grand Prix prohrál s francouzským týmovým kolegou o 41 tisícin.
Mercedes potvrdil dosavadní převahu z tréninků, byť nakonec pořadí mezi jezdci bylo poprvé opačné. Třetí Norris už zaostal za Russellem bez dvou setin o celou půlsekundu a Verstappen byl se ztrátou 0,637 poslední, kdo se dostal do sekundového odstupu. To se nepodařilo jezdcům Ferrari, sedmý Charles Leclerc zaostal za vítězem o 1,260 sekundy a Lewis Hamilton byl ještě pomalejší, navíc jej Arvid Lindblad z Racing Bulls odsunul až na deváté místo.
Velká cena Kataru odstartuje v neděli v 17:00 SEČ a za novým šampionem Antonellim si může pozici vicemistra světa zajistit Verstappen. Seriál pak vyvrcholí za týden v Abú Zabí.
Velká cena Kataru v Losailu
Kvalifikace na závod MS vozů formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:21,695, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,128, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,480, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,550, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,596, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,637.