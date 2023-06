Deštivou kvalifikaci F1 v Kanadě vyhrál Verstappen před Hülkenbergem

Druhý muž průběžného pořadí mistrovství světa Sergio Pérez, který ztrácí na Verstappena 53 bodů, doplatil na náročné podmínky a skončil až dvanáctý.

„Mám rád jízdu na mokré trati. Pocházím z Nizozemska, takže jsem na to zvyklý,“ řekl před televizními kamerami Verstappen. „Na některých místech to dost klouzalo, ale udělali jsme správná rozhodnutí ve správný čas. Jsem rád, že jsem tu vybojoval pole position. Uvidíme, jaké bude v závodě počasí. Možná už bude sucho a bude to trochu jiné. Myslím, že tu ale máme k dispozici dobré auto,“ doplnil.

Pětadvacetiletý Verstappen vybojoval v Kanadě pole position podruhé za sebou. Kvalifikaci vyhrál popáté v sezoně a slaví 25. pole position v kariéře. V závodě může zaútočit na 41. triumf, kterým by se vyrovnal legendárnímu Brazilci Ayrtonu Sennovi. Red Bull usiluje také o jubilejní 100. vítězství v F1.

Úřadující mistr světa Verstappen zajel nejrychlejší čas 1:25,858 v úvodu třetí části. Kvalifikace byla poté přerušena po nehodě Oscara Piastriho z McLarenu. Po restartu se již piloti kvůli silnému dešti nezlepšili a většina z nich odstavila vůz před vypršením časového limitu.

Na těžkých podmínkách vydělal druhý Hülkenberg, který zajistil Haasu nejlepší startovní pozici v hlavním závodě v historii. Německý jezdec odstartuje z přední řady teprve potřetí v kariéře. „Byla to divoká kvalifikace. Šílená. S neustále se měnícími podmínkami to bylo zrádné. Hlavně tady v Kanadě, kde jsou zdi blízko výjezdů ze zatáček. Je to určitě nečekaný výsledek. Jsme rádi, že jsme odvedli dobrou práci a za mám z toho výsledku radost,“ uvedl Hülkenberg.

Do závěrečné části kvalifikace se neprobojoval vedle Péreze ani Charles Leclerc z Ferrari nebo domácí Lance Stroll z Aston Martinu. Úřadující vicemistr světa Leclerc byl jedenáctý, Stroll skončil ještě o dvě místa hůře. Do třetí části se naopak vešel Alexander Albon z Williamsu, který skončil desátý.

Velká cena Kanady odstartuje v neděli ve 20:00 SELČ.