V Monze vládl kvalifikaci Verstappen, lídr šampionátu Piastri odstartuje až třetí

  17:41
Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál úřadující šampion Max Verstappen z Red Bullu. Na druhém místě skončil Lando Norris z McLarenu a třetí jeho týmový kolega a vedoucí jezdec mistrovství světa Oscar Piastri.
Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním skončili Norris a Piastri. | foto: ČTK

Verstappen si pátou pole position v sezoně zajistil časem 1:18,792 a postaral se o nový traťový rekord. Norris, který se po chybě do závěrečné části kvalifikace dostal na poslední chvíli, za čtyřnásobným mistrem světa zaostal o 77 tisícin.

„Být první je fantazie,“ řekl Verstappen. „Podařilo se nám udělat nějaké změny, které mi pomohly zrychlit. Ale zatím v sezoně pro nás byl vždycky větším problémem samotný závod. Tak uvidíme, jak to bude zítra,“ dodal.

„Z mojí strany to bylo hodně nahoru, dolů. Takže druhé místo beru,“ přidal Norris. „Výkony v závodech jsou naší silnou stránkou, ale nečekám zázraky. Max je tady velmi rychlý a zítra to bude velmi dlouhý závod,“ uvedl.

Třetí na startu bude Piastri, který po 15 z 24 závodů vede šampionát s náskokem 34 bodů před Norrisem. Vedle něj se do druhé řady postaví obhájce loňského prvenství v Monze Charles Leclerc z domácího Ferrari.

Druhý jezdec domácí stáje Lewis Hamilton dojel v kvalifikaci pátý. Na startu, který je v neděli naplánován na 15 hodin, však sedminásobný světový šampion po trestu z předchozí Velké ceny Nizozemska klesne na desátou příčku. Na pátou pozici se posune George Russell z Mercedesu.

Velkou cenu Itálie v Monze

Kvalifikace na závod MS formule 1

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:18,792, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,077, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,190, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,215, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,332, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,365.

Pozn.: Hamilton po trestu z Velké ceny Nizozemska přijde na startu o pět míst.

