Norris si podmanil i kvalifikaci F1 v Monze, Verstappen vyjede ze čtvrté řady

Na rychlé trati bude mít nizozemský obhájce prvenství v neděli těžký úkol, pokud chce ukončit pět závodů trvající čekání na vítězství.

Norris týden po vítězství v nizozemské Grand Prix stejně jako celá stáj prokázal rostoucí formu a vyhrál druhou kvalifikaci za sebou, čtvrtou v sezoně a pátou v kariéře. Australana Piastriho porazil o 109 tisícin, další čtyři soupeři následovali ve vyrovnané bitvě v rozmezí pouhých 77 tisícin.

„Neuvěřitelné. Obě auta v první řadě, to je při současné vyrovnanosti týmů pěkné překvapení. A přitom to moje kolo nebylo úplně skvělé,“ řekl Norris v televizním rozhovoru. „Ale nebude to lehký závod, je to strašně těsné. A je mnoho neznámých: pneumatiky a trať,“ dodal čtyřiadvacetiletý Brit.

Třetí skončil George Russell z Mercedesu a ve druhé řadě jej doplní Charles Leclerc z Ferrari. Vozy stejných týmů, jen v opačném pořadí, budou stát zásluhou Carlose Sainze a nejrychlejšího muže tréninků Lewise Hamiltona ve třetí řadě.

A až ve čtvrté budou piloti Red Bullu. Navíc je od první šestice dělil nezanedbatelný rozdíl. Verstappen, který má navzdory sérii závodů bez vítězství stále v čele pořadí MS před Norrisem pohodlný náskok 70 bodů, zaostal za šestým Hamiltonem o 509 tisícin. A to ještě až na poslední chvíli předstihl v souboji o místa na startu týmového kolegu Sergia Péreze.

„Celý víkend jsme moc pomalí. Žádná sada pneumatik neměla vůbec žádnou přilnavost,“ konstatoval Verstappen. „Musíme najít bod, kde jsme sešli z cesty. Někdy od (květnového závodu v) Miami. Max potom ještě vyhrával, ale už jen díky svým kvalitám,“ řekl konzultant Red Bullu Helmut Marko televizi Sky.

Ještě výrazněji by se při současném rozložení sil mohl vyrovnat souboj o Pohár konstruktérů. Dříve zcela dominantní Red Bull má před nedělním startem 16. z 24 závodu před McLarenem už jen třicetibodový náskok.