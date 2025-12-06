Tlak na McLaren roste. Verstappen vyhrál kvalifikaci v Abú Zabí, Norris dojel druhý

Verstappen vybojoval osmou pole position v sezoně a 48. v kariéře. V Abú Zabí zaútočí na 71. vítězství v F1.
Pokud by nedělní závod vyhrál a Norris chyběl na stupních vítězů, stal by se znovu mistrem světa. Ještě na začátku září přitom ztrácel na první místo 104 bodů.
„Jsem neskutečně šťastný, že jsem první. To je jediná věc, kterou teď můžeme dělat. Musíme získávat maximum možného, což se nám v kvalifikaci povedlo,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.
Rodák z Hasseltu, který vyhrál předchozí dva závody a drží sérii devíti pódiových umístění, získal v Abú Zabí pole position už popáté. Čtyřikrát tu zvítězil, vloni jeho šňůru přerušil Norris.
„Uvidíme, co dokážeme v neděli. Pokusím se vyhrát, ale také mám v hlavě, že chci zkusit získat co největší bodový rozdíl a triumfovat v šampionátu. Budeme za sebou potřebovat i trochu štěstí,“ uvedl Verstappen.
O dva roky mladší Brit útočí na premiérový mistrovský titul. K jistotě mu stačí v nedělním závodě i třetí příčka bez ohledu na výsledky soupeřů.
„Je to těžké. Max odvedl dobrou práci, gratuluji mu. Udělali jsme, co se dalo. Myslím, že jsem zajel docela dobré kolo, byl jsem spokojený. Samozřejmě jsem teď zklamaný, že jsem nezískal do závěrečného závodu pole position, ale nebyli jsme dost rychlí. Zkusíme to zítra,“ řekl Norris.
„Nevím, jak to v neděli pojmu. Teď jsem zklamaný, že nejsem na pole position. Budu se dál snažit a chci zítra vyhrát. To bude můj cíl,“ prohlásil posléze lídr průběžného pořadí, jehož tým po triumfu v Poháru konstruktérů usiluje o první mistrovský double od roku 1998.
Ve hře zůstává i Piastri, který zaostal za Verstappenem o 230 tisícin. Australský pilot ztrácí na Norrise 16 bodů a potřeboval by nejlépe závod vyhrát a spoléhat na zaváhání obou soupeřů.
Nedělní Velká cena Abú Zabí odstartuje ve 14:00 SEČ.
Kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí F1
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22,207, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,201, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,230, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,438, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,523, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,695.