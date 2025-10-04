Russell vybojoval druhou pole position v sezoně a sedmou v kariéře. V závodě bude usilovat o páté vítězství v F1 a druhé letošní po červnové Velké ceně Kanady. V průběžném pořadí šampionátu mu patří čtvrté místo.
Vedle Russella odstartuje Verstappen, který v Singapuru ještě nikdy nevyhrál. Nizozemský jezdec je nicméně ve hře o třetí vítězství za sebou po triumfech v Itálii a Ázerbájdžánu. Může se přiblížit čelním příčkám v šampionátu. Od vedoucího Piastriho ho dělí 69 bodů, na druhého Landa Norrise ztrácí 44 bodů.
Piastri v kvalifikaci zaostal za Russellem o 366 tisícin. S Norrisem mohou v Singapuru zajistit McLarenu v předstihu obhajobu prvenství v Poháru konstruktérů. Stačí jim získat v neděli 13 bodů. Norris se kvalifikoval jako pátý.
Mimo první pětku skončili piloti Ferrari. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton odstartuje jako šestý, Charles Leclerc skončil o příčku za ním.
Nedělní závod začne ve 14:00 SELČ.
Velká cena Singapuru
Kvalifikace na závod MS formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:29,158, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,182, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,366, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,379, 5. Norris (Brit./McLaren) -0,428, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,530