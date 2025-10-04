Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem, Piastri třetí

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 ovládl překvapivě George Russell z Mercedesu. Sedmadvacetiletý Brit porazil na trati v Marina Bay o 182 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí skončil lídr průběžného pořadí Australan Oscar Piastri z McLarenu.
George Russell, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Singapuru

George Russell, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Singapuru | foto: Reuters

Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Russell vybojoval druhou pole position v sezoně a sedmou v kariéře. V závodě bude usilovat o páté vítězství v F1 a druhé letošní po červnové Velké ceně Kanady. V průběžném pořadí šampionátu mu patří čtvrté místo.

Vedle Russella odstartuje Verstappen, který v Singapuru ještě nikdy nevyhrál. Nizozemský jezdec je nicméně ve hře o třetí vítězství za sebou po triumfech v Itálii a Ázerbájdžánu. Může se přiblížit čelním příčkám v šampionátu. Od vedoucího Piastriho ho dělí 69 bodů, na druhého Landa Norrise ztrácí 44 bodů.

Piastri v kvalifikaci zaostal za Russellem o 366 tisícin. S Norrisem mohou v Singapuru zajistit McLarenu v předstihu obhajobu prvenství v Poháru konstruktérů. Stačí jim získat v neděli 13 bodů. Norris se kvalifikoval jako pátý.

Mimo první pětku skončili piloti Ferrari. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton odstartuje jako šestý, Charles Leclerc skončil o příčku za ním.

Nedělní závod začne ve 14:00 SELČ.

Velká cena Singapuru

Kvalifikace na závod MS formule 1

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:29,158, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,182, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,366, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,379, 5. Norris (Brit./McLaren) -0,428, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,530

