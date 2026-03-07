Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie patřila Mercedesu, Verstappen boural

Kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci Mercedesu. Nejrychlejší byl Brit George Russell, který porazil o 293 tisícin sekundy italského kolegu Andreu Antonelliho. Třetí byl Francouz Isack Hadjar z Red Bullu. Jeho parťák a čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen v první části havaroval a odstartuje z 20. místa.

George Russell z Mercedesu po vítězné kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie. | foto: AP

V čele chyběli také jezdci mistrovského McLarenu. Úřadující šampion Lando Norris obsadil šestou příčku, na Russella ztratil necelou vteřinu. Druhý jezdec týmu Oscar Piastri byl o pozici před Norrisem.

Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.

Osmadvacetiletý Russell navázal v kvalifikaci na nejrychlejší čas z třetího tréninku a získal osmou pole position v kariéře. V závodě zaútočí na šesté vítězství v F1. Vedle něj se postaví Antonelli a potvrdil tak nadějnou formu Mercedesu z předsezonních testů.

Třetí místo obsadil při své premiéře v Red Bullu Hadjar, který ztratil na Russella 785 tisícin. Mistr světa z let 2021 až 2024 Verstappen naopak kvalifikaci nedokončil. V úvodní části se po sešlápnutí brzdy při nájezdu do první zatáčky roztočil a skončil mimo trať v bariéře.

Do kvalifikace nezasáhli Carlos Sainz z Williamsu a Lance Stroll z Aston Martinu. Strollův týmový kolega Fernando Alonso, jehož vůz se zřejmě také potýká se silnými vibracemi, byl sedmnáctý.

Nedělní Velká cena Austrálie odstartuje v 5:00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Austrálie

úvodní závod MS vozů formule 1 v Melbourne:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:18,518, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,293, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,785, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,809, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,862, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,957.

