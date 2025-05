Piastri vybojoval čtvrtou pole position v sezoně s náskokem 209 tisícin sekundy a bude mít ideální výchozí pozici, aby si upevnil vedení v šampionátu. V čele pořadí má australský pilot před devátým závodem sezony jen tříbodový náskok na Norrise, Verstappen zaostává za lídrem o 25 bodů.

„Zatím to byl pro nás dobrý víkend. Auto bylo megadobré, jsem rád, že jsem zajel pár dobrých kol,“ řekl Piastri. „Zítra to bude zajímavé. Do první zatáčky je to daleko, takže se musím postarat, abych dobře odstartoval,“ popsal, co bude klíčové k udržení výhody postavení na startovním roštu.

Ze tří letošních pole position vytěžil Piastri triumfy v Číně a Bahrajnu. Po přesunu seriálu do Evropy dojel z první pozice na startu třetí v Imole a zatím na Starém kontinentu čeká na celkově pátou výhru v sezoně, protože třetí dojel i minule v Monaku při Norrisově triumfu.

Piloti McLarenu ovládli i všechny tři tréninky v Barceloně a zatím se nepotvrdily odhady odborníků, že by pro mistrovskou stáj mohlo být nevýhodou zpřísnění pravidel o flexibilitě předního přítlačného křídla.

„Celý víkend ve srovnání s nimi ztrácíme,“ posteskl si Verstappen. „Snažím se z auta vymáčknout maximum. Pátek byl slušný, pak jsme udělali na autě ještě nějaké finální změny, ale nebylo to dost na boj o pole position,“ konstatoval. „Bude to těžké. To ale neznamená, že se nebudeme snažit,“ dodal s výhledem na nedělní závod.