Čínského debutanta ve formuli čeká bitva se svým vzorem, čelí ostré kritice

Čou, jak zní jeho jméno podle čínské transkripce pro české čtenáře, nechává svou juniorskou kariéru za sebou a vstupuje do formule 1.

Mediální ohlas získává především svým původem, ve formuli 2 ani 3 totiž nikdy na onen nejvyšší vrchol nedosáhl.

Ale postupně.

Když Čou v pěti letech mával nad hlavou vlajkou, kde byla vyobrazena formule Alonsa, bylo jasné, jakým směrem se bude ubírat jeho budoucnost.

První klíčový moment v kariéře Čoua se odehrál, když mu bylo dvanáct. To se s rodinou odstěhoval ze Šanghaje do britského Sheffieldu. Účastnil se místních podniků v motokárách a v roce 2015 vstoupil do formule 4.

Hned v první sezoně se stal v italském šampionátu vicemistrem, přesun do formule 3 tak byl více než logický.

Avšak v ní narazil na těžkou konkurenci. Vždyť jejími vítězi byli nynější jezdci ve formuli 1 - Lance Stroll, Lando Norris a Mick Schumacher.

Ve formuli 3 strávil tři sezony, postupně se umístil na třináctém, osmém a znovu osmém místě. Na premiérové vítězství čekal až do třetí sezony, kdy ovládl Velké ceny Francie a Německa.

Výsledky nepředváděl nikterak oslňující, i proto s ním Ferrari rozvázalo smlouvu a musel se rozloučit s členstvím v jeho akademii.

Zájem o něj ale projevil Renault, a tak do formule 2 vstoupil už jako kmenový jezdec francouzské stáje.

„Šampionát je nesmírně náročný a my cítíme, že Kuan-jü má talent na to, aby se rychle rozvíjel a prožil s námi velmi úspěšný ročník,“ sliboval si od Čouova příchodu šéf stáje UNI-Virtuosi Andy Roche.

I ve formuli 2 strávil tři roky a rozhodně o nich může mluvit jako o té úspěšnější štaci. Po celkovém sedmém a šestém místě bojoval v roce 2021 o celkový triumf, ale nakonec skončil třetí. Druhá polovina ročníku se mu totiž příliš nezdařila a naopak Oscar Piastri, pozdější šampión, naprosto dominoval.

Loni také poprvé otestoval, jaké to je sedět ve voze formule 1 během závodního víkendu. Na Velké ceně Rakouska zaskočil v prvním tréninku za Alonsa a svezl se v autě svého vzoru.

„Je velmi profesionální, trénink odjel podle mého perfektně,“ chválil tehdy Alonso Čoua.

Kuan-jü Čou na předsezónních testech v Bahrajnu.

Ke svým idolům také často přidává zesnulého basketbalistu Kobeho Bryanta. Na jeho čest si vybral pro své působení ve stáji Alfa Romeo číslo 24.

Čou se pokusí přesvědčit kritiky, kteří vidí za jeho angažováním jen finanční zákulisí. Čínští sponzoři totiž výrazně vyztužili rozpočet Alfy Romeo.

„Určitě to byl jeden z pilířů rozhodnutí, ale ne jediný,“ částečně popírá nechvalné spekulace šéf týmu Frederic Vasseur.

„Chceme dosáhnout hranice rozpočtového stropu, abychom mohli být co nejvýkonnější. Ale myslím si, že všichni Čoua podceňují,“ míní.

Pomoci v přesunu mezi nejlepší mu má druhý nový jezdec stáje, zkušený Fin Bottas.

„Bylo pro nás velmi důležité mít v týmu někoho s velkým množstvím zkušeností z formule 1. Díky tomu bude Valtteri Čouovi oporou,“ těší se Vasseur.

Valtteri Bottas

„Mám v tomto sportu dobré zkušenosti, a protože mám týmového kolegu-nováčka, bude potřebovat podporu a já jsem připraven mu ji poskytnout,“ přikyvuje Bottas.

„Už nyní spolupracujeme opravdu velmi dobře. Na Čoua nemusíme vyvíjet žádný tlak, samo o sobě ho čeká velice těžký krok v kariéře,“ připomíná.

Pozornost vyvolá především ve své domovině, vždyť se jedná o prvního čínského pilota ve formuli 1.

„Jsem na svou zemi velmi hrdý a myslím si, že je v Číně spoustu lidí, kteří chtějí jezdit do zahraničí a sledovat mé závody osobně,“ tvrdí Čou. „Motorismus v Číně začínal mnohem později než v Evropě. S rodinou jsme toho museli hodně obětovat, abych se dostal tam, kde nyní jsem,“ přiznává.

Doteď se o cestě Čoua do formule 1 mluvilo jako o pohádce, avšak 18. března začíná prvním tréninkem v rámci Velké ceny Bahrajnu realita.