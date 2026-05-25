Konečně! Verstappen je zpátky na stupních vítězů. Jsem šťastný, přiznal bez obalu

Možná mu nahrály okolnosti, když George Russel z favorizovaného Mercedesu odstoupil po selhání techniky a oba jezdci McLarenu doplatili na nepromyšlené nasazení drážkovaných pneumatik do mokra, ale to mu radost nekazilo. Po měsících trápení, negativních komentářů a apokalyptických vizí si závodění konečně užíval.
„V posledních týdnech jsme udělali hodně změn a na auto se opět můžu spolehnout. Konečně mám nastavení, které mi vyhovuje,“ pochvaloval si v cíli čtyřnásobný mistr světa.
Možná nemá nejlepší techniku, možná Red Bull stále nemá na to, aby vyhrával závody, ale současnému Verstappenovi stačí, že může bojovat, že ho monopost podrží, když potřebuje, i když rychlost stále ještě chybí. Nemusel hovořit, aby bylo zřejmé, jak velká psychická vzpruha to pro něj je.
Začátkem roku byl zcela demotivovaný, auto mu vůbec nefungovalo a v rozhovorech spíš jen nadával na nová pravidla a zoufal si nad tím, jak se mu nedaří. Najednou je zde zpátky starý Max Verstappen a s ním jeho sebevědomí.
„Konečně to byl takový normálnější závod, normální víkend, ty předchozí byly z naší strany hodně nevyrovnané, nahoru dolů. Tentokrát jsme měli dobré tempo, i když jsme se na středně tvrdých pneumatikách trochu trápili,“ popisoval průběh tří závodních dnů v Kanadě.
V závodě sváděl vyrovnaný boj s Lewisem Hamiltonem, red bull se poměřoval s ferrari, a i když Verstappen nakonec prohrál, negativa si do Evropy neodváží. „Byla to skvělá bitva, přetahovali jsme se o vteřiny. Nakonec jsem sice prohrál, ale jsem stále na pódiu a můžu být spokojený, začátkem roku jsme na takové umístění ani nemohli pomýšlet.
Za čtrnáct dní čeká piloty formule 1 Velká cena Monaka - diametrálně odlišná trať, kde více než aerodynamika a síla motorů rozhoduje mechanická přilnavost, strategie a hlavně umístění v kvalifikaci. Protože v Monaku se poslední roky nepředjíždí a jiné to asi nebude ani s letošními menšími monoposty.
„Monako pro nás asi nebude nejlepší trať, takže uvidíme. Ale potom budou v programu další okruhy, kde můžeme získat dobré výsledky,“ očekává osmadvacetiletý Nizozemec.