Pohroma pro Antonelliho. Jel na vítězství, vůz neposlouchal. Naštvali ho i komisaři

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  6:30
Andrea Kimi Antonelli u mechaniků Mercedesu při Velké ceně Británie.

Andrea Kimi Antonelli u mechaniků Mercedesu při Velké ceně Británie. | foto: Peter PowellAP

Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Mechanici Mercedesu mění Andreovi Kimimu Antonellimu přední křídlo při Velké...
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Monopost ho zlobil. Zpomaloval, nemohl pořádně zatočit doleva, párkrát se ocitl mimo trať. „Nechte mě, nějak si poradím,“ říkal rozladěný Andrea Kimi Antonelli do vysílačky. Zatímco jeho týmovému kolegovi Georgi Russellovi prospělo, že se Velká cena Británie dokončila za safety carem, průběžný lídr šampionátu formule 1 radost neměl.

Naopak, z šestnácté pozice byl značně rozladěný. A divíte se mu? Vždyť ještě deset kol před cílem se zdálo, že si jede pro šestý triumf v aktuální sezoně.

Do boxů se odebral později než jeho konkurenti. Na trať se vrátil na druhé pozici, vedoucího Charlese Leclerca díky čerstvějším pneumatikám bleskově stahoval. O více než sekundu na kolo!

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Bylo jen otázkou času, kdy pozdějšího vítěze dostihne a dostane se do čela. Pak ale přišla pohroma, technické potíže v tu nejhorší možnou chvíli. Tatam nebyly jen šance na výhru, ale také na pódium.

Antonelli se propadal pořadím, nepomohla ani další zastávka u mechaniků a výměna předního křídla. V Mercedesu si museli lámat hlavu: Tak co je, sakra, špatně?

Záhada pokračovala, stále se nedařilo zjistit, v čem přesně se skrývají komplikace. „Půjde o něco zásadního, auto nezatáčí,“ hořekoval devatenáctiletý Ital do vysílačky.

S monopostem zápolil, o dvě kola později se v boxech objevil znovu, už potřetí.

Až v tu chvíli se podařilo zaznamenat a během pár vteřin mechanicky odstranit závadu na zavěšení a krytu předního kola, která činila mercedes mnohem hůř ovladatelným.

A i když to stále nebylo ono a závodní inženýr Peter Bonnington mu předložil možnost odstoupení, lídr šampionátu o tom nechtěl ani slyšet: „Zkusím získat alespoň bod, jdu na to!“

Mechanici Mercedesu mění Andreovi Kimimu Antonellimu přední křídlo při Velké ceně Británie.

Sympatické odhodlání mu nechybělo, umístění v elitní desítce bylo v jeho silách, v tu chvíli se držel na deváté pozici. Za volantem znovu postupně získával kontrolu, jenže s další komplikací se vytasili komisaři.

Antonellimu udělili pětivteřinovou penalizaci za opakované porušení traťových limitů. Že řídil zcela evidentně poškozenou formuli? Na to nebrali ohledy.

„Přísné, nerozumím tomu,“ divil se v Martin Brundle, bývalý pilot a komentátor televizní stanice Sky Sports.

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Také Italovi se rozhodnutí pramálo pozdávalo: „Cože?! To je snad vtip, ne? Vždyť jsem to neudělal schválně, auto bylo rozbité, ani jsem nezískal žádný čas.“

Už se nedozvíme, zda by se v závěru Velké ceny na okruhu v Silverstonu zvládl odpoutat od desátého Franca Colapinta na rozdíl pěti vteřin a nepropadl se tak pořadím.

Nehoda Maxe Verstappena vypustila na trať safety car, za ním piloti v pozvolném tempu dokroužili až do cíle. Leclerc se dočkal prvního vítězství v sezoně, Russell dojel za ním, třetí místo připadlo Lewisi Hamiltonovi.

Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.

Antonelli tentokrát skončil hluboko v poli poražených, před novináři si pak jen zkroušeně ulevil: „Je to na nic, štve mě to. Zvlášť proto, že jsem měl velkou šanci vyhrát!“

„Je to naše chyba,“ nezříkal se odpovědnosti Toto Wolff, šéf Mercedesu. „Nemohl pořádně zatáčet, bránil mu v tom kus karbonu. Přesnou analýzu jsme zatím neprovedli, teď v nás převládá vztek.“

Také on si uvědomoval, že nebýt poškození, mohl závod dopadnout úplně jinak. „V motorsportu nikdy nevíte, ale předtím byl Kimi oproti Leclercovi až o jednu a půl sekundy na kolo rychlejší,“ povzdechl si.

Spolehlivost začíná nejlepší stáj dosavadního průběhu ročníku trápit stále častěji, vždyť i Russell musel v průběhu domácí Velké ceny absolvovat zastávku v boxech navíc kvůli defektu pravého zadního kola.

„Oba měli smůlu. Když nezískáme zpět kontrolu nad monopostem, uteče nám to. S Ferrari tvrdě bojujeme, tady se nám zcela vyrovnali. Ale my se sami připravujeme o spoustu bodů,“ štvalo Wolffa.

Russell nedorazil do cíle v Kanadě, Antonelli před třemi týdny v Barceloně. Jeho náskok na týmového kolegu se smrskl na pětadvacet bodů, jen o sedm bodů za svým krajanem číhá Hamilton.

„Po skvělé sérii pěti vítězství jsem nedojel dva z posledních tří závodů. Ale už je to za mnou, je zbytečné věšet hlavu, naopak mám o motivaci navíc,“ snažil se Ital zachovat optimismus.

Šampionát se ale vyrovnává. Pro atraktivitu sezony dobrá zpráva, pro ještě nedávno odskočeného lídra už méně.

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