Pohroma pro Antonelliho. Jel na vítězství, vůz neposlouchal. Naštvali ho i komisaři

Naopak, z šestnácté pozice byl značně rozladěný. A divíte se mu? Vždyť ještě deset kol před cílem se zdálo, že si jede pro šestý triumf v aktuální sezoně.
Do boxů se odebral později než jeho konkurenti. Na trať se vrátil na druhé pozici, vedoucího Charlese Leclerca díky čerstvějším pneumatikám bleskově stahoval. O více než sekundu na kolo!
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Bylo jen otázkou času, kdy pozdějšího vítěze dostihne a dostane se do čela. Pak ale přišla pohroma, technické potíže v tu nejhorší možnou chvíli. Tatam nebyly jen šance na výhru, ale také na pódium.
Antonelli se propadal pořadím, nepomohla ani další zastávka u mechaniků a výměna předního křídla. V Mercedesu si museli lámat hlavu: Tak co je, sakra, špatně?
Záhada pokračovala, stále se nedařilo zjistit, v čem přesně se skrývají komplikace. „Půjde o něco zásadního, auto nezatáčí,“ hořekoval devatenáctiletý Ital do vysílačky.
Here's Antonelli coming into the pits for initial repairs— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Sound on 🔉#F1 #BritishGP pic.twitter.com/o2KZZDDApU
S monopostem zápolil, o dvě kola později se v boxech objevil znovu, už potřetí.
Až v tu chvíli se podařilo zaznamenat a během pár vteřin mechanicky odstranit závadu na zavěšení a krytu předního kola, která činila mercedes mnohem hůř ovladatelným.
A i když to stále nebylo ono a závodní inženýr Peter Bonnington mu předložil možnost odstoupení, lídr šampionátu o tom nechtěl ani slyšet: „Zkusím získat alespoň bod, jdu na to!“
Sympatické odhodlání mu nechybělo, umístění v elitní desítce bylo v jeho silách, v tu chvíli se držel na deváté pozici. Za volantem znovu postupně získával kontrolu, jenže s další komplikací se vytasili komisaři.
Antonellimu udělili pětivteřinovou penalizaci za opakované porušení traťových limitů. Že řídil zcela evidentně poškozenou formuli? Na to nebrali ohledy.
„Přísné, nerozumím tomu,“ divil se v Martin Brundle, bývalý pilot a komentátor televizní stanice Sky Sports.
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Také Italovi se rozhodnutí pramálo pozdávalo: „Cože?! To je snad vtip, ne? Vždyť jsem to neudělal schválně, auto bylo rozbité, ani jsem nezískal žádný čas.“
Už se nedozvíme, zda by se v závěru Velké ceny na okruhu v Silverstonu zvládl odpoutat od desátého Franca Colapinta na rozdíl pěti vteřin a nepropadl se tak pořadím.
Nehoda Maxe Verstappena vypustila na trať safety car, za ním piloti v pozvolném tempu dokroužili až do cíle. Leclerc se dočkal prvního vítězství v sezoně, Russell dojel za ním, třetí místo připadlo Lewisi Hamiltonovi.
Antonelli tentokrát skončil hluboko v poli poražených, před novináři si pak jen zkroušeně ulevil: „Je to na nic, štve mě to. Zvlášť proto, že jsem měl velkou šanci vyhrát!“
„Je to naše chyba,“ nezříkal se odpovědnosti Toto Wolff, šéf Mercedesu. „Nemohl pořádně zatáčet, bránil mu v tom kus karbonu. Přesnou analýzu jsme zatím neprovedli, teď v nás převládá vztek.“
Také on si uvědomoval, že nebýt poškození, mohl závod dopadnout úplně jinak. „V motorsportu nikdy nevíte, ale předtím byl Kimi oproti Leclercovi až o jednu a půl sekundy na kolo rychlejší,“ povzdechl si.
Spolehlivost začíná nejlepší stáj dosavadního průběhu ročníku trápit stále častěji, vždyť i Russell musel v průběhu domácí Velké ceny absolvovat zastávku v boxech navíc kvůli defektu pravého zadního kola.
Forza Ferrari 👊— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
2️⃣5️⃣0️⃣ race wins! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yQhLJdzvax
„Oba měli smůlu. Když nezískáme zpět kontrolu nad monopostem, uteče nám to. S Ferrari tvrdě bojujeme, tady se nám zcela vyrovnali. Ale my se sami připravujeme o spoustu bodů,“ štvalo Wolffa.
Russell nedorazil do cíle v Kanadě, Antonelli před třemi týdny v Barceloně. Jeho náskok na týmového kolegu se smrskl na pětadvacet bodů, jen o sedm bodů za svým krajanem číhá Hamilton.
„Po skvělé sérii pěti vítězství jsem nedojel dva z posledních tří závodů. Ale už je to za mnou, je zbytečné věšet hlavu, naopak mám o motivaci navíc,“ snažil se Ital zachovat optimismus.
Šampionát se ale vyrovnává. Pro atraktivitu sezony dobrá zpráva, pro ještě nedávno odskočeného lídra už méně.