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Seděl tátovi na klíně a jel 320 km/h. Kimi Antonelli byl zcela výjimečný už od tří let

Jakub Hromada
  16:31

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Andrea Kimi Antonelli slaví titul mistra světa. | foto: Reuters

Doma brzy zjistili, že v něm kvete cosi speciálního. Obří chuť pro cokoliv, co se prohání po silnici, ideálně co nejrychleji. Zápal pro závodění, které chtěl pochopit do sebemenšího detailu. Ale že se jednou Kimi Antonelli dostane až do formule 1? Nebo že se snad stane mistrem světa? Dlouho nemyslitelná záležitost...

V neděli se však tato prapůvodně iluzorní myšlenka přetavila v realitu. Antonellimu stačilo v Mexiku třetí místo, aby si titul pojistil ještě čtyři závody před koncem sezony.

„Dokázali jsme to!“ tlačil ze sebe skrz obrovské množství slz krátce poté, co projel cílem.

Ročníku dominoval. Jeho značnou část šoféroval nejsilnější monopost, ale jen ten mu trofej nezařídil.

Zvládl i krizovější momenty, pravidelně porážel týmového kolegu George Russella a hlavně takřka nechyboval. To vše teprve ve své druhé sezoně v F1. Jako dvacetiletý mladíček, který se měl stále spíše učit od ostatních zkušenějších matadorů.

Jeho umu si všiml Mercedes. Čímž ho vlastně zachránil, protože nebýt tak silné finanční injekce v podobě dotace od týmu z té nejvyšší úrovně, Antonelli by zkrátka napříč talentu zůstal v bojišti průměrných.

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