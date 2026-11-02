Seděl tátovi na klíně a jel 320 km/h. Kimi Antonelli byl zcela výjimečný už od tří let

V neděli se však tato prapůvodně iluzorní myšlenka přetavila v realitu. Antonellimu stačilo v Mexiku třetí místo, aby si titul pojistil ještě čtyři závody před koncem sezony.
„Dokázali jsme to!“ tlačil ze sebe skrz obrovské množství slz krátce poté, co projel cílem.
Ročníku dominoval. Jeho značnou část šoféroval nejsilnější monopost, ale jen ten mu trofej nezařídil.
Zvládl i krizovější momenty, pravidelně porážel týmového kolegu George Russella a hlavně takřka nechyboval. To vše teprve ve své druhé sezoně v F1. Jako dvacetiletý mladíček, který se měl stále spíše učit od ostatních zkušenějších matadorů.
Jeho umu si všiml Mercedes. Čímž ho vlastně zachránil, protože nebýt tak silné finanční injekce v podobě dotace od týmu z té nejvyšší úrovně, Antonelli by zkrátka napříč talentu zůstal v bojišti průměrných.