Supertalent, navíc Ital. Proč Antonelli nejezdí za Ferrari, i když se stáji nabízel?

Dlouho si takové chvíle mohli jenom vizualizovat. Představovat si, jaké by to asi bylo. A když už se jeden takový výjimečný jedinec narodil a dílo dokončil, slavil úspěch u konkurence.
Tak jak je možné, že si Ferrari nechalo pláchnout generační talent jménem Kimi Andrea Antonelli k arcirivalovi Mercedesu?
Tedy... Pláchnout možná není to správné sloveso pro pojmenování souvislostí.
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Seděl tátovi na klíně a jel 320 km/h. Kimi Antonelli byl zcela výjimečný už od tří let
Ferrari spíš Antonelliho do Mercedesu samo pinklo.
Jak to? Na letošní Velké ceně Monaka padla fakta, která onu kauza zase jednou připomněla. A především i osvětlila.
Marco Antonelli, otec čerstvého mistra světa F1 Kimiho, pro švýcarský deník Blick prohlásil: „Když mu bylo jedenáct, navštívili jsme továrnu v Maranellu. Chtěli jsme se dostat do akademie Ferrari. Jenže odpovědní pracovníci ho odmítli, protože jim připadal moc malý...“
„V té době Ferrari nemělo strukturu na to, aby se mohla věnovat tak mladým jezdcům,“ odpověděl mu na dálku skrze článek italského novináře Lea Turriniho tehdejší šéf týmu Maurizio Arrivabene.
„Mluvím z pohledu celé společnosti. Navíc jsou věci ve Ferrari o něco složitější než u jiných týmů. Je třeba pochopit kontext. Není to tak jednoduché,“ dodal.
Ferrari, podobně jako Mercedes nebo další elitní stáje, má svou jezdeckou akademii pro mladé piloty. Do ní si italský tým podepisuje chlapce a dívky, u kterých věří, že by se mohli stát v budoucnu hvězdami.
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Nový král formule 1. Jak došel mladíček Antonelli k titulu mistra světa?
Není široká, Ferrari si piloty pečlivě vybírá. Aktuálně čítá sedm jmen, přičemž nejmladší Noah Baglin z Velké Británii oslavil v březnu čtrnácté narozeniny.
Připomeňme, že Antonelli si vybíral své angažmá pro budoucnost už v jedenácti.
„My jsme navíc v té době byli zaneprázdnění tím, že jsme do monopostu zabudovávali Charlese Leclerca. A už to bylo těžké, ne všichni s tím souhlasili. Někteří si mysleli, že je i on příliš mladý,“ říkal Arrivabene k tehdy dvacetiletému Monačanovi.
Teď si ve Ferrari možná vyčítají, že se před lety nepřizpůsobili. Nezměnili stanovy, zvyky nebo prostředí pro to, aby Antonelliho příchod zvládli dříve než u jiných.
Mercedes s jeho angažováním neváhal, postupně si ho vychoval až na tu nejvyšší úroveň, na níž porazil všechny rychlé konkurenty.
Kdo ví, jak by si vedl v barvách Ferrari. Jestli by svým umem dokázal vytáhnout legendární stáj k titulu také. Šlo by totiž o výjimečný počin.
Obecně sice Itálie patří k tradičním národům ve formuli 1: Proniklo do ní už sto jejích závodníků, jen Britů a Američanů bylo víc, navíc Velké ceny v Monze nebo Imole patří k nejpopulárnějším, snad i nejoblíbenějším v kalendáři.
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Jenže co se úspěchů týče, z nějakého důvodu jich moc nenapočítáte. A už vůbec ne v poslední době. Tituly slavili jen dva Italové v historii. Ve vůbec premiérovém ročníku seriálu v roce 1950 Giuseppe Farina v Alfa Romeo, o dva a tři roky později pak zase Alberto Ascari.
Právě druhého jmenovaného, legendárního rodáka z Milána mnozí považují za toho vůbec nejlepšího italského závodníka všech dob, navíc právě on jako jediný dokázal triumfovat ve vozu Ferrari.
Antonelli dalším není. Zatím.
„Stále si myslím, že bude mít dost času na to, aby přivezl titul, když bude sedět ve Ferrari,“ završil Arrivabene.
Dočká se?