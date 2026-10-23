Do Itálie se totiž Kimi Antonelli vrátí až po následujících třech Velkých cenách. Má tak tři příležitosti o titulu definitivně rozhodnout.
Buď už teď v neděli v americkém Austinu, případně během dalšího víkendu na přelomu října a listopadu v Mexiku, anebo o týden později v Brazílii.
„Ale o situaci, ve které se nacházím, se snažím příliš nepřemýšlet. Mám pocit, že bych z toho byl jinak dost nervózní,“ říkal Antonelli před odletem do Spojených států.
I proto dbá na dodržování svých koníčků.
„Formuli 1 nemám pořád na mysli. Závodění ale ano, protože i doma hraju na simulátoru nebo se jedu někam projet. Šampionát však neřeším, zbytečně bych se trápil a neužil bych si čas doma. Tak radši dělám úplně normální, běžné věci. Třeba myju svoje auto,“ zahlásil.
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O svůj mercedes mimořádně pečuje. Musí se lesknout, zvenku i zevnitř. Jakmile ho ručně očistí, dává si záležet i na vysoušení, aby na laku nezaschly ošklivé stopy po kapkách.
Smysl pro detail je právě jednou ze schopností, která ho dostala až do formule 1.
A už brzy ho může vyšvihnout až k poháru pro nejlepšího jezdce světa. Třeba už v neděli večer po Velké ceně USA. Aby se tak stalo, musí spoléhat i na výsledky svých konkurentů.
Na dalekou cestu se vydal s obrovitánským náskokem 102 bodů na druhého George Russella, mimochodem týmového kolegu z Mercedesu.
Aby slavil, potřebuje propast před nejbližším pronásledovatelem rozšířit na 125 bodů, které budou ve zbývajících pěti závodech ještě ve hře.
Jak toho může dosáhnout?
V první řadě potřebuje v neděli zvítězit. Pokud se mu to nepodaří, bude si muset na korunovaci počkat. Jestli v Austinu vyhraje, šanci má. Avšak se dvěma podmínkami:
Lewis Hamilton musí dojet nejlépe pátý.
A týmový kolega Russell se nesmí umístit na lepší než deváté příčce.
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Antonelli by se stal ve 20 letech nejmladší šampionem formule 1 v historii. S velkým náskokem, konkrétně o tři celé roky, by trumfl počin Sebastiana Vettela z roku 2010.
Přitom v F1 krouží teprve druhou sezonu, navíc v té loňské skončil až sedmý. A ačkoliv se přes zimu a na jaře mluvilo o tom, že by Mercedes mohl a možná i měl dominovat, málokdo se odvážil favorizovat právě Antonelliho.
Jenže Ital zatím nejen parťáka Russella suverénně poráží.
„Ten skok je fakt šílený. Ani ve snu by mě na začátku roku nenapadlo, že si ocitnu v této pozici,“ pravil.
Navzdory nízkému věku nekupí zásadní minely. Dokáže číst soupeře na trati, nepouští se do riskantních manévrů jako dříve, raději si počká na svoji ideální šanci.
A když už pochybí, přešlap ho stojí výraznější počet bodů jen zřídka.
Vždyť se ze 17 odjetých závodů jen třikrát neobjevil na pódiu.
„Mít rychlé auto samozřejmě pomáhá. My jsme do něj vkládali hodně důvěry a věděl jsem, že bych mohl bojovat o vítězství. Ale jen o pár a o pódia, ne že to skončí takto,“ říkal uznale.
Doposud vyhrál osm závodů. Devátý triumf mu může už v neděli přihrát titul mistra světa.
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Po šesti letech by se radoval některý z pilotů Mercedesu, Antonelli by se stal třetím vítězem z německé stáje po Hamiltonovi a Nicu Rosbergovi.
„Jsem šťastný a vděčný, že jsem v této pozici. Ale musím dál makat,“ hlásil před vrcholem sezony.
Dnes už o zisku titulu pochybují jen ti největší skeptici. Antonelliho ho o něj připraví jen naprostý výbuch, dost možná největší v historii formule 1.
Ten zcela logicky nebude chtít dopustit.
I proto před odletem do Spojených států hlásil: „Teď už to jen musíme dotáhnout do konce.“