Rychlost jsme nikdy neztratili, popisoval Antonelli. V Belgii protrhl černou sérii

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  8:30
Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1. | foto: Reuters

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.
Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.
Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.
Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.
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Už vyhrál v Suzuce, v Miami, v Montrealu... Ale první místo na nejdelším okruhu seriálu, na krásném i zrádném Spa-Francorchamps vinoucím se zarostlými kopci belgických Arden, se cení víc. I v místě, kde slaví jen praví šampioni, se stále ještě věkem teenager dokázal vypořádat se soupeři i všemi nástrahami. „Bylo to vybojované vítězství,“ hlásil hned po projetí cílem Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes byl před závodem favoritem. Ostrá stoupání i táhlé rovinky legendárního závodního bojiště dokážou dokonale prověřit sílu motoru, v tomto směru je na tom letos silný tým nejlépe.

Jak však od pátku ukazoval Antonelliho stájový kolega George Russell, ani zde není rychlostní převaha samozřejmost. Je potřeba dodat i něco navíc. A přesně to zase jednou dokázal zázračný mladík z Bologni.

Zpět na nejvyšším stupínku. Antonelli slaví v Belgii, o výhru musel bojovat až do cíle

„Hodně náročný závod, velká bitva,“ hodnotil objev loňské sezony. „Pral jsem se na trati s více soupeři po startu a ke konci kvůli virtuálnímu safety caru, Ferrari bylo velmi silné,“ vyprávěl Antonelli v cíli.

Stejně jako do té doby druhému Verstappenovi příliš nepomohl italskému závodníkovi virtuální safety car.

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Ve 20. kole sbírali komisaři úlomky na dráze, ředitelství sáhlo ke zpomalení závodu a jezdci Ferrari ztratili zastávkou v boxech méně času než jejich dva soupeři - Hamiltonovu šanci sice zhatila penalizace za kolizi, ale Leclerc šel do čela, se slušným odstupem na Antonelliho.

„Byli jsme první, ale vývoj závodu mi nepomohl. Musel jsem se dostat dopředu a Charles jel dnes skvěle,“ pokračoval Antonelli. Monackého pilota porazil velmi těsně, prohnal se kolem něj 10 kol před cílem, a až do konce mu nedokázal poodjet.

Oprávněný trest pro Hamiltona? Vyřadil Russella, ten ho hájil: Závodní incident

„Až do cíle jsem věřil ve vítězství, výkonnostně jsme nijak neztráceli. Je to obrovský pokrok ve srovnání se začátkem roku,“ řekl Leclerc. „Bohužel jsem měl trochu problémy s předními pneumatikami, jinak bych vedení udržel.“

Ve Ferrari si před závodem na rychlém okruhu nevěřili jako třeba před Monakem, ale ukazuje se, že letošní rudý monopost je schopný se blýsknout za téměř jakýchkoliv podmínek.

Problémy? Nikdy jsme žádné neměli

Antonelli se v březnu 2026 rozzářil, od Velké ceny Španělska jako by pohasínal.

Třikrát nevyhrál, občas byl pomalejší i než týmový kolega Russell a psalo se o krizi. To však mladík, který ani na chvíli neztratil jistotu a sebedůvěru, zásadně odmítá.

„Tempo jsme nikdy neztratili,“ pronesl. „Vždy tam bylo a šlo jen o to doručit výsledek. Dnes se to povedlo, musí vám přát i okolnosti. Jak jste viděli, vždy se to může zvrátit na druhou stranu, i když rychlost máte.“

Antonelli si nemyslí, že ve Spa-Francorchamps jel lépe než v předchozích třech závodech. Nebo že by snad jeho auto bylo v Belgii lepší formě. Že by jeho vozu rychlá a přírodní dráha kousek od německých hranic sedla více než některé jiné.

„Je to skvělé být zpět na čele po několika těžkých závodech. Pro tým to nedopadlo ideálně, ale pro mě dobře. Víme však, že se to může změnit velmi rychle, musím jít závod od závodu,“ dodal stále usměvavý Ital, který se na konci roku může stát nejmladším mistrem světa formule 1 v její dlouhé historii.

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