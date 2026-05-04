Když to nepůjde v F1, můžu jezdit rallye, vtipkoval po závodě Verstappen

Zase nevyhrál, ani nebyl na stupních vítězů. Přesto byl Max Verstappen v Miami hodně vidět a po zásluze byl vyhlášen jezdcem závodu. Nikdo tolik nebojoval, nikdo nepředjel tolik jezdců. Ale aby ukázal své nemalé jezdecké schopnosti, musel nejdřív chybovat.
Souboj Maxe Verstappena a Kimiho Antonelliho krátce po startu Velké ceny Miami | foto: Reuters

Pokud to od prvního tréninku v Miami vypadalo, že některému týmu pauza pěti týdnů opravdu prospěla, tak to byl Red Bull. Verstappen stačil lídrům šampionátu, zajížděl časy srovnatelné s nejlepšími a ani nebyly slyšet uštěpačné komentáře na adresu letošních hybridních monopostů.

Po druhém místě v kvalifikaci se Red Bull těšil na první letošní stupně vítězů a chvíli to vypadalo, že by z toho mohlo být i vítězství. Verstappen se po skvělém startu dral do vedení. Pak se však všechno pokazilo.

Bojoval o první místo s Charlesem Leclercem, když ve druhé zatáčce vjel na obrubník a jeho auto šlo do smyku. Jak zareagoval čtyřnásobný mistr světa?

„Myslel jsem, že se vybourám. Tak jsem šlápl na plyn a byla z toho krásná otočka o 360 stupňů,“ usmíval se později před novináři. „Takže, když to nepůjde ve formuli 1, vždycky můžu jezdit rallye.“

„Jednoduše jsem moc zajel do zatáčky, zadní část začala prokluzovat a nakonec jsem ji ztratil. Jakmile se tohle stane, s plnou nádrží to je problém,“ dodal k otočce.

Smyk vychytal parádně a nečekaně rychle se opět rozjížděl směrem vpřed. Byl malý zázrak, že ho nikdo ze soupeřů netrefil, po startu bývá na trati pořádně husto. Všichni jen prolétli kolem a po vydařené kvalifikaci začínal Nizozemec mimo první desítku.

A rychle se posunoval vpřed. „Na střední směsi jsem neměl špatnou rychlost. Konečně jsem zase mohl s těmi kluky vpředu závodit. Dříve něco nebylo v pořádku, řízení nefungovalo, auto se nedalo ovládat. Ale to už je pryč.“

Vylepšený vůz, zejména co se týká řízení, pomohl Nizozemci k nejlepšímu výsledku v sezoně. Navzdory časové ztrátě hned po startu se posouval závodním polem vpřed až do vedení. Nakonec však musel do boxů stejně jako jeho soupeři o něco dřív, na auto nasadil nejtvrdší směs, s kterou měl dojet až do cíle. Ambiciózní cíl se mu povedlo splnit, ale ke konci závodu přišel o pár pozic.

„Tvrdá směs tak dobře nefungovala, o část rychlosti jsem přišel. A myslím, že ten úsek na tvrdých pneumatikách byl moc dlouhý. Ale to se po závodě snadno hodnotí,“ nechtěl Verstappen příliš kritizovat strategické rozhodnutí.

Na rozdíl od nešťastného Leclerca nebo ztrápeného Russella však odjížděl z Miami spokojen. On i Red Bull konečně vidí světlo na konci tunelu. „Blížíme se k cíli. Ještě na tom nejsme stejně jako McLaren nebo Mercedes, ale můžeme je ještě letos dostihnout.

Tým Red Bull přivezl do Miami nejvíce technických změn ze všech stájí. Za tři týdny na další netypické trati v Kanadě se pozná, zdali nešlo jen o chvilkové zablýskání na lepší časy.

