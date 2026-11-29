George Russell vyhrál na okruhu Losail kvalifikaci, nejlépe odstartoval, v prvních kolech byl nejrychlejší a jeho vítězství se zdálo zcela neotřesitelné. Obzvlášť poté, co se stalo ve 4. kole. Rychlejší Antonelli Russella dohnal, nejprve naznačil útok ve 2. zatáčce a poté se pokusil dostat vnitřkem do 4. zatáčky dřív než jeho sok. Russell mu zavřel stopu a donutil ho uhnout. Ke katastrofě Mercedesu chyběly milimetry.
„Takhle jsme se na předzávodní poradě nedomluvili,“ stěžoval si hned do vysílačky George Russell. Jezdci Mercedesu spolu podle všeho neměli spolu bojovat. Také se hned v odpovědi od šéfa týmu Tota Wolffa ozvalo rázné DOST! „Držte pozice,“ zahlásil okamžitě.
„Nechtěli jste se srazit jako Rosberg s Hamiltonem?“ smál se Oscar Piastri při sledování opakovaných záběrů pár minut po průjezdu cílem. Vzpomněl na už více než deset let starý konflikt jezdců Mercedesu, kdy se z kamarádů Rosberga s Hamiltonem stali nepřátelé doslova na život a na smrt. „Ne,“ odpověděl Andrea Kimi Antonelli. „Toto nás hned seřval a musel jsem se stáhnout,“ smál se jako vždy bezprostřední Ital.
Vedle seděl na sedačce George Russell. A ten se nesmál. Ostatně, jako po celou letošní sezonu. Měl být jedničkou, měl si jít pro titul. Vždyť i pokorný Antonelli v Austrálii hlásil, že je připraven mu pomoci. Ale někteří jezdci nemají titul mistra světa formule 1 napsaný ve svém osudu. George Russell není prvním ani posledním. Nebo ještě dostane někdy v budoucnu šanci změnit svůj příběh? V Kataru mu totiž kromě hvězd přál i jeho týmový kolega. A stejně to nestačilo.
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V čele závodu vydržel až do druhé zastávky v boxech a bylo zřejmé, že Antonelli dodrží rozkaz a předjíždět ho nebude. Jenže Russel si chvíli po startu poškodil podvozek, nabral do něj polystyren z roztříštěných reklamních panelů podél trati a jeho auto postupně vadlo. Tým se pokusil dát podlahu jeho stroje při zastávce do kupy: „Čeká tě menší oprava,“ slyšel Brit u mechaniků.
Stál tam po výměně pneumatik ještě dlouho, jeden z mechaniků se snažil vytrhnout kus plastu visící pod jeho vozem z podlahy. Neúspěšně, nakonec se frustrovaný Russel vydal na dráhu opět s obtížným kouskem panelu. Daleko za Antonellim a s pomalejším, poškozeným autem.
„Všude tam byly kousky polystyrenu!“ popisoval Russel situaci ve druhém kole. Jako lídr závodu musel „projet stopu“ a jeho auto tedy marast na asfaltu odneslo nejvíc ze všech. „Nechápu, proč nás tam nechali jet! Proč nezapnuli virtuální safety car! Nedává to smysl, bylo to neakceptovatelné,“ zlobil se.
Antonelli dobře věděl, co se stalo. Tým ho informoval, že Russell ztratil v boxech při pokusu o opravu nezaviněného technického problému. A protože jemu nakonec už letos o moc nejde, očekávání překonal několikanásobně, neměl problém pustit stájového kolegu zpět do vedení. „Kde je George? Mám ho pustit zpět?“ vyptával se. „Ne Kimi v klidu, pokračuj,“ uslyšel ke svému překvapení ve vysílačce.
Ztráta Russella totiž už byla přes dvacet sekund, nemohl jet naplno a třetí Piastri se přibližoval. Vedení stáje vyhodnotilo, že je příliš riskantní, aby na něj letící Antonelli čekal a pouštěl ho na první místo.
„Georgi, až po závodě uvidíš, jak je tvoje auto poškozené, uznáš, že jsme měli pravdu,“ uklidňoval Russella Wolff.
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„Kimi zajel skvěle, byl úžasné rychlý a já měl smůlu. Zase. Tohle v podstatě shrnuje celou mou letošní sezonu,“ zhodnotil Russell.
„Chtěl jsem tě pustit, pustil bych tě,“ říkal mu Kimi hned po vystoupení z monopostu. Ale to Russellovi na náladě moc nepřidalo. Čtvrtý double a šesté dvojité pódium Mercedesu ho mohlo potěšit. Problém byl v tom, že on byl opět ten druhý.
„Je mi George líto. Jsme jeden tým a pomáháme si,“ vyprávěl později Antonelli. „Byla by to krásná bitva, bohužel na ni nedošlo. Měli jsme před soupeři velký náskok, největší v sezoně. Jsem na tým hrdý, jak pochopili celý balík a dokázali na na závěr roku připravit auto.“