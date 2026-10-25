Antonelli získal sedmou pole position v sezoně a kariéře. Zaútočí na deváté vítězství. K jistotě titulu v Austinu potřebuje, aby po nedělním podniku vedl šampionát alespoň o 125 bodů. V tuto chvíli má náskok 102 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem a 111 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
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Umýt auto a hurá pro titul. Antonelli ho má na dosah, slavit může už nyní. Co mu stačí?
Antonelli by se stal nejmladším mistrem světa v historii a prvním šampionem z Itálie od roku 1953. Případnou další možnost by měl Antonelli příští týden v Mexiku.
„Získali jsme pole position, takže se pokusíme i vyhrát. Max je ale velmi rychlý a Isack tu odvedl skvělou práci, takže to nebude snadné,“ řekl před televizními kamerami Antonelli, který získal pole position po sedmi závodech. „Zkusíme dobře odstartovat a snad se do první zatáčky dostaneme na vedoucí pozici. Bude to určitě vyrovnané,“ uvedl Antonelli.
Kvalifikaci ovládl nejrychlejším časem dne 1:34,035. Překonal i čtyřnásobného mistra světa Verstappena, který v Austinu dříve čtyřikrát vyhrál a po nedávných triumfech v Malajsii a Singapuru útočí na hattrick. „Upřímně jsem nebyl se třetí částí kvalifikace spokojený. Není to to, co jsem chtěl a co jsem čekal. I když je to ale druhé místo, tak to beru,“ podotkl Verstappen.
Naopak šestý skončil Antonelliho hlavní rival v boji o titul Russell, který na Itala ztratil 441 tisícin. Hamilton odstartuje pátý. „Kvalifikace vypadala do závěrečné části dobře. V ní jsem ale zajel dvě špatná kola, a proto jsem tam, kde jsem,“ řekl Russell. „Závod je dlouhý a v Austinu se děje spousta věcí. Roli bude hrát i strategie. Šance pořád jsou,“ doplnil Russell.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu USA
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:34,035, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,179, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,215, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,232, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,276, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,441