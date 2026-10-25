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Antonelli vyhrál kvalifikaci F1 v USA, konkurenti v boji o titul byli daleko za ním

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  7:48
Lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu v paddocku při kvalifikaci na Velkou...

Lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu v paddocku při kvalifikaci na Velkou cenu USA. | foto: AP

Fanoušci v lóži sledují kvalifikaci na Velkou cenu USA v americkém Austinu.
Britský pilot Ferrari Lewis Hamilton během zastávky v boxech při kvalifikaci na...
Max Verstappen z Red Bullu projíždí zatáčkou během kvalifikace na Velkou cenu...
Liam Lawson z týmu RB během kvalifikace v americkém Austinu.
6 fotografií
Kvalifikaci na Velkou cenu USA formule 1 vyhrál lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Dvacetiletý rodák z Boloni, který si může v Austinu zajistit premiérový mistrovský titul, porazil o 179 tisícin sekundy Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu, třetí byl Verstappenův týmový kolega Francouz Isack Hadjar. Hlavní závod odstartuje večer ve 21:00 SEČ.

Antonelli získal sedmou pole position v sezoně a kariéře. Zaútočí na deváté vítězství. K jistotě titulu v Austinu potřebuje, aby po nedělním podniku vedl šampionát alespoň o 125 bodů. V tuto chvíli má náskok 102 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem a 111 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari.

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Antonelli by se stal nejmladším mistrem světa v historii a prvním šampionem z Itálie od roku 1953. Případnou další možnost by měl Antonelli příští týden v Mexiku.

„Získali jsme pole position, takže se pokusíme i vyhrát. Max je ale velmi rychlý a Isack tu odvedl skvělou práci, takže to nebude snadné,“ řekl před televizními kamerami Antonelli, který získal pole position po sedmi závodech. „Zkusíme dobře odstartovat a snad se do první zatáčky dostaneme na vedoucí pozici. Bude to určitě vyrovnané,“ uvedl Antonelli.

Lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu v paddocku při kvalifikaci na Velkou cenu USA.
Fanoušci v lóži sledují kvalifikaci na Velkou cenu USA v americkém Austinu.
Britský pilot Ferrari Lewis Hamilton během zastávky v boxech při kvalifikaci na Velkou cenu USA
Max Verstappen z Red Bullu projíždí zatáčkou během kvalifikace na Velkou cenu USA.
6 fotografií

Kvalifikaci ovládl nejrychlejším časem dne 1:34,035. Překonal i čtyřnásobného mistra světa Verstappena, který v Austinu dříve čtyřikrát vyhrál a po nedávných triumfech v Malajsii a Singapuru útočí na hattrick. „Upřímně jsem nebyl se třetí částí kvalifikace spokojený. Není to to, co jsem chtěl a co jsem čekal. I když je to ale druhé místo, tak to beru,“ podotkl Verstappen.

Max Verstappen z Red Bullu projíždí zatáčkou během kvalifikace na Velkou cenu USA.

Naopak šestý skončil Antonelliho hlavní rival v boji o titul Russell, který na Itala ztratil 441 tisícin. Hamilton odstartuje pátý. „Kvalifikace vypadala do závěrečné části dobře. V ní jsem ale zajel dvě špatná kola, a proto jsem tam, kde jsem,“ řekl Russell. „Závod je dlouhý a v Austinu se děje spousta věcí. Roli bude hrát i strategie. Šance pořád jsou,“ doplnil Russell.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu USA

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu

1. Antonelli (It./Mercedes) 1:34,035, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,179, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,215, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,232, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,276, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,441

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