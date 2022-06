F1 se vrací do Kanady: Red Bull na koni, Ferrari má co napravovat

„Znovu to zabolelo, ale nevzdáme se,“ napsal Leclerc na Twitter po předchozím závodě v Baku, z něhož musel minulý týden z vedoucí pozice odstoupit kvůli poruše motoru. Ze stejného důvodu vzdal podruhé z posledních tří závodů a ztrácí na první místo už 34 bodů.

„Chci být mistr světa, a dokud to bude matematicky možné, nepřestanu věřit,“ doplnil monacký jezdec.

Ferrari se snažilo v krátké době technické potíže analyzovat. Vedle Leclerca totiž skončil v Baku předčasně i týmový kolega Carlos Sainz nebo jezdci Kevin Magnussen z Haasu a Čou Kuan-jü z Alfy Romeo. Jejich týmy také odebírají motory italské automobilky. Stáj z Maranella ale stihla učinit jen krátkodobé úpravy. Dlouhodobější řešení se chystá.

„Je to znepokojující o to víc, že zatím nemáme odpověď. Rád bych věděl, v čem byl problém,“ řekl šéf týmu Mattia Binotto. „Už jen to, že budeme muset v této brzké fázi sezony nasadit další nový motor, je nepříjemné. Raději ale budu mít dobrý výkon a pokusíme se opravit spolehlivost, než aby to bylo naopak,“ uvedl Binotto.

Zato konkurenční Red Bull prožívá skvělé časy. Jeho piloti vyhráli pět posledních závodů a úřadující šampion Verstappen dominoval ve čtyřech z nich. V posledních pěti Velkých cenách slavila stáj třikrát double. V Poháru konstruktérů vede před Ferrari o 80 bodů.

„Pořád je ale před námi velmi dlouhá cesta. V posledních pěti závodech jsme viděli, jak rychle se mohou věci otočit, a musíme být opatrní,“ varoval šéf Red Bullu Christian Horner. „Ferrari má stále velmi rychlé auto. A nepochybuji o tom, že své problémy vyřeší,“ doplnil.

Velkou cenu Kanady vyhrál naposledy před třemi lety Lewis Hamilton z Mercedesu. Britský jezdec zvítězil na Okruhu Gillese Villeneuvea sedmkrát v kariéře a dělí se s Michaelem Schumacherem o post nejúspěšnějšího jezdce historie. Sedminásobný mistr světa trpěl v Ázerbájdžánu kvůli poskakování vozu bolestmi zad a jeho start v Kanadě byl ohrožen, nakonec ale v Montrealu nechybí. „Nenechal bych si to ujít za nic na světě,“ ujistil Hamilton, jenž je v pořadí šampionátu šestý.

O dvě příčky výše je jeho týmový kolega George Russell, který skončil v letošních závodech nejhůře pátý a po třetím místě z Baku získal přezdívku „Pan konzistentní“. Na vedoucího Verstappena ztrácí 51 bodů, od třetího Leclerca ho dělí už ale jen 17.

Velká cena Kanady začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku se uskuteční od 22:00 SELČ kvalifikace. Závod odstartuje v neděli ve 20:00.