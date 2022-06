Rasismus u Red Bullu. Nástupce Verstappena byl za komentáře suspendován

Estonský talent se objevil na streamu populární platformy Twitch.

Hrál se svým kolegou z týmu Liamem Lawsonem populární střílečku Call of Duty: Modern Walfare, když se neudržel a zanadával si i s hanlivým slovem na N, které označuje lidi s černou barvou pleti.

Lawson se na něj jen otočil, lehce se zasmál a pohoršeně řekl: „Juri!“

V dalším videu si pak Vips dělá legraci, že na sebe rozhodně nevezme růžovou kšiltovku, protože ta je pro gaye.

Here is the clip where his masculinity is so fragile he can’t even wear a pink hat pic.twitter.com/Ia9ilku09j