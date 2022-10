Tátu jsem nesnášel, teď jsem mu vděčný. Příběh maličkého Japonce v F1

„Štve mě to. Bohužel jsem udělal chybu. Špatně jsem odhadl brzdný bod, přijel jsem do zatáčky moc rychle a naboural jsem do zdi,“ popisoval zkroušeně Cunoda před pár dny po Velké ceně Singapuru.

„Musím se zamyslet nad tímto víkendem a pak se připravit na domácí závod, na který se moc těším, protože poprvé pojedu s vozem F1 v Suzuce.“

Hřát ho může alespoň nová smlouva v kapse. V barvách italské stáje Alpha Tauri bude jezdit i příští rok, přestože jeho nedávné výkony spíš nahrávaly otázce: Zaslouží si sedačku formule 1 i nadále?