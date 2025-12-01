Vzpomínáte si na Velkou cenu Abú Zabí z roku 2021? Chystalo se obrovské drama, Verstappen do ní vstupoval s Lewisem Hamiltonem se smírným počtem bodů.
Brit prožíval lepší vstup do závodu, Nizozemci suverénně ujel, jenže pomocník Sergio Pérez zpomalil Hamiltona natolik, že se na něj za chvilku Verstappen dotáhl. „Checo je legenda!“ děkoval tehdy svému kolegovi.
I díky této službě nakonec Mercedes nechtěl poslat svého jezdce do boxů, aby neztratil vedení v závodě.
Nakonec tak měl udělat, Verstappen totiž přezul a v posledním kole Hamiltona také předjel. A bral první titul.
Teď by rád získal už svůj pátý, na rozdíl od čtyři roky staré vzpomínky ale na prvního Landa Norrise z McLarenu ztrácí 12 bodů. Potřebuje tedy jeho zaváhání, případně další, tentokrát ještě větší pomoc od kolegy. A Cunoda je na ni připraven.
„Snad mu pomůžu, jak nejlépe dokážu,“ říká Japonec.
Nemusel by, přímo ho k tomu nic nenutí. Ze zákulisí F1 totiž už nějakou dobu uniká informace, že v týmu po sezoně skončí. A dost možná i vypadne z celé formule 1.
V Red Bullu ho má nahradit Isack Hadjar ze záložních Racing Bulls, kde ho má zastoupit nováček z formule 2 Arvid Lindblad. Tomu má dělat týmového kolegu zkušenější Liam Lawson.
Píše o tom několik zahraničních novinářů, například Erik van Haren z nizozemského De Telegraaf o tom hovoří jako o hotové věci, kterou by Red Bull měl oficiálně potvrdit už v úterý.
Cunoda ale má s Verstappenem dobrý vztah. Na trati na něj sice značně nestačí, ovšem uvnitř týmu se k němu prý vždy choval velmi slušně.
|
Další titul Verstappena je zase o něco reálnější. Ale Norris má vše ve svých rukou
„Vůbec jsem si nebyl jistý, jak moc bude ochotný dávat mi rady, protože přeci jen týmový kolega je vaším největší soupeřem, že? Nečekal jsem, jak moc bude otevřený a celkově ochotný pomáhat celému týmu, aby se zlepšoval,“ přiznal po společných měsících Cunoda.
„Udělal na mě velký dojem. Tohle jsem o něm před tím, než jsem do Red Bullu přišel, vůbec nevěděl,“ dodal.
Za stáj odjel 21 závodů, teď ho čeká ve Spojených arabských emirátech velmi pravděpodobně poslední. Sám Cunoda však o své budoucnosti v Kataru žádné detaily neprozradil.
„Něco vím, ale to vám nemůžu říct. Ale je to pravděpodobně stejná informace, jakou už máte,“ říkal novinářům o víkendu.
„Rozhodnutí každopádně ještě nepadlo, auto stále řídím já a podpořím Maxe, jak jen to bude možné. A pokud se mi podaří přispět k úspěchu, bude to přirozeně dobré i pro moje renomé a budoucnost. Soustředím se jen na to a uvidíme, co se stane pak,“ dodal.
V Red Bullu se mu bůhvíjak nedařilo. V hlavních závodech bodoval jen šestkrát, nejlépe dojel v Baku na šestém místě. Oba zápisy bude chtít v Abú Zabí vylepšit, ale na první místo stejně staví jinou záležitost.
Udělat maximum pro to, aby kolega Verstappen v napínavém boji o titul zdolal oba soky z McLarenu.