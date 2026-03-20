Stáj Audi opouští už po dvou závodech šéf Wheatley, zamíří do Aston Martinu?

  18:30
Stáj formule 1 Audi je po dvou závodech bez týmového šéfa. Na pozici rezignoval s okamžitou platností z osobních důvodů Jonathan Wheatley. Jeho pravomoci dočasně převezme Mattia Binotto, vedoucí projektu F1 u německého výrobce automobilů a nedávný šéf Ferrari. Stáj o tom informovala v prohlášení.
Na představení monopostu Audi v F1 nechyběl ani šéf stáje Jonathan Wheatley. | foto: Reuters

„O budoucí struktuře týmu se definitivně rozhodne později, protože se jeho organizace stále přizpůsobuje vyvíjejícímu se prostředí formule 1,“ uvedla stáj.

Osmapadesátiletý Brit Wheatley u týmu působil necelý rok. Funkce se ujal vloni v dubnu, kdy ještě stáj v mistrovství světa startovala pod názvem Sauber. Předtím téměř dvě desetiletí pracoval na různých pozicích v Red Bullu, naposledy jako sportovní ředitel.

Podle některých médií má Wheatley namířeno do konkurenční stáje Aston Martin, kde by měl nahradit na pozici šéfa Adriana Neweyho. Tým se potýká s problémy motorů Honda a Fernando Alonso ani Lance Stroll ještě letos nedovezli své vozy do cíle. Podle spekulací by se Newey, který se s Wheatleym zná z působení v Red Bullu, měl v týmu naplno věnovat vývoji konkurenceschopného vozu.

Nejbližší Grand Prix se pojede příští neděli v Japonsku. Stáj Audi v dosavadních dvou závodech získala dva body zásluhou devátého místa Gabriela Bortoleta v zahajovací Velké ceně Austrálie.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?

Činská basketbalistka Čang C’-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček...

Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...

ONLINE: Hradec srovnává proti Třinci, Vary přišly v Liberci o vedení

Sledujeme online
Matěj Kubiesa se tlačí před Stanislava Škorvánka.

V hokejové extralize startují druhá dvě čtvrtfinále. V základní části třetí Liberec od 18 hodin čelí Karlovým Varům, o půl hodiny později hraje také Hradec Králové s Třincem. Oba duely sledujeme...

20. března 2026  19:01

Perrot si zajistil velký globus, ve sprintu v Oslu opět slaví Laegreid. Krčmář desátý

Michal Krčmář na trati sprintu v estonském Otepää.

Stejně jako minulý týden v Estonsku ovládl závěrečný sprint sezony Nor Sturla Laegreid, který díky skvělému výkonu na trati znova těsně porazil Emiliena Jacquelina z Francie. Třetí místo obsadil...

20. března 2026  15:35,  aktualizováno  18:52

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

20. března 2026  18:31

Pod 9 minut? Jinak nevyhraju. Pogačar se na San Remu opět pokusí o nemožný útok

ÚTOK. Tadej Pogačar se v průběhu Milán – San Remo snažil několikrát zbavit...

Zase je tady. Nejdelší, nejhůře předvídatelná, a možná i pro Tadeje Pogačara ta nejvíc nedobytná klasika ze všech. První Monument sezony, třistakilometrová italská odysea, La Classicissima di...

20. března 2026  18:05

Planeta má nového nejrychlejšího muže. McEvoy pokořil i zapovězené plavky

Cameron McEvoy se raduje ze světového rekordu na padesátce volným stylem.

Australský plavec Cameron McEvoy vylepšil světový rekord na 50 metrů volný způsob, který od roku 2009 držel Cesar Cielo. Olympijský vítěz z Paříže na této trati dohmátl na závodech v Šen-čenu v čase...

20. března 2026  17:12

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu

Most, 18.5.2025, Mistrovství světa superbiků v Mostě.Nehoda v první zatáčce...

Nejméně tři české jezdce uvidí fanoušci na autodromu v Mostě, kde se už pošesté v květnu zastaví seriál světového šampionátu závodních superbiků. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a...

20. března 2026  15:12

Mistr světa F1 Norris se dočká voskové figuríny. Je to neuvěřitelné, přiznal

Lando Norris slaví s týmem titul mistra světa formule 1.

Úřadující mistr světa formule 1 Lando Norris se brzy dočká netradiční pocty. Šestadvacetiletý Brit bude mít vlastní voskovou figurínu, která se objeví v londýnském muzeu. A jak sám přiznal, celá...

20. března 2026  15:05

Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas...

20. března 2026  15:05

Byl absolutně fenomenální, slyšel Vejmelka po nule. V NHL patří k nejlepším

Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání NHL proti Vegas.

Předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Našlapaný útok Vegas vymazal, gólman Karel Vejmelka tak dotlačil hokejisty Utahu k cenné výhře 4:0. Navíc potvrdil, že se ve statistikách v celé NHL řadí...

20. března 2026  14:33

Ať rodiče netrápí děti. Trojan ve spotu Bez faulu dává kartu rozzuřenému Czudkovi

Herec Ivan Trojan (vlevo) a bývalý fotbalista Vladimír Šmicer jsou ambasadoři...

Už třetím rokem pokračuje Česká basketbalová federace (ČBF) v obnoveném projektu Bez faulu, který cílí na kultivaci sportovního prostředí. V novém klipu s názvem Karta s hercem Ivanem Trojanem či...

20. března 2026  14:32

