Stáj Audi opouští už po dvou závodech šéf Wheatley, zamíří do Aston Martinu?

„O budoucí struktuře týmu se definitivně rozhodne později, protože se jeho organizace stále přizpůsobuje vyvíjejícímu se prostředí formule 1,“ uvedla stáj.
Osmapadesátiletý Brit Wheatley u týmu působil necelý rok. Funkce se ujal vloni v dubnu, kdy ještě stáj v mistrovství světa startovala pod názvem Sauber. Předtím téměř dvě desetiletí pracoval na různých pozicích v Red Bullu, naposledy jako sportovní ředitel.
Podle některých médií má Wheatley namířeno do konkurenční stáje Aston Martin, kde by měl nahradit na pozici šéfa Adriana Neweyho. Tým se potýká s problémy motorů Honda a Fernando Alonso ani Lance Stroll ještě letos nedovezli své vozy do cíle. Podle spekulací by se Newey, který se s Wheatleym zná z působení v Red Bullu, měl v týmu naplno věnovat vývoji konkurenceschopného vozu.
Nejbližší Grand Prix se pojede příští neděli v Japonsku. Stáj Audi v dosavadních dvou závodech získala dva body zásluhou devátého místa Gabriela Bortoleta v zahajovací Velké ceně Austrálie.