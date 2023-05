Jednozastávkové strategie, nudné kroužení a další problémy. Blíží se úpadek F1?

Typická strategie týmů ve formuli 1 dnes vypadá takto: piloti startují na středně tvrdé směsi – žlutých pneumatikách, aby následně přezuli na tvrdou – bílé pneumatiky, na kterých dojedou až do cíle.

Jezdci začínající ze zadních pozic často využívají stejnou strategii jen v opačném pořadí a už několikrát jsme byli svědky toho, že některý z nich zvládl odjet téměř celý závod na tvrdé sadě.

Na závody s jedním pit stopem si nedávno postěžoval také šéf Red Bullu Christian Horner, podle kterého nejsou příliš zábavné.

„Myslím, že takové závody budou vždycky nudné. Potřebujeme alespoň dvě nebo tři zastávky v boxech, aby to promíchalo pořadím a strategiemi. Když jezdci jedou jen na jeden pit stop, nemůžou tlačit na pneumatiky, protože je musí šetřit. Musíme prostě zajistit různorodější strategie, aby se víc předjíždělo“, řekl Horner.

As expected, one stint each on the medium 🟡 and hard ⚪️ tyres respectively was the fastest #MiamiGP strategy 📈 #Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/Y2hXRLb8o8 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 7, 2023

Závod na Floridě trend jednoho pit stopu bohužel potvrdil. Jednozastávková strategie byla pro týmy tou nejlepší volbou. Byla prostě nejrychlejší.

A až na Landa Norrise a Oscara Piastriho z McLarenu, kterým po mizerné kvalifikaci nezbývalo nic jiného než riskovat, a začali tedy na červených pneumatikách, všichni ostatní jeli systém žlutá a bílá, nebo obráceně.

Znepokojený je z rigidní strategie také formulový komentátor a expert Števo Eisele, který se k situaci vyjádřil na twitteru.

Z tejto “pseudostratégie” často medium-hard vyšperkovanej výjazdom Safety caru mám už dlhodobo migrénu. Pirelli má všetky dáta sveta a nedokáže tímy donútiť na viac ako jeden pit stop. A tak sa väčšinou musíme spoliehať len na prírodné živly 🫨 https://t.co/fTw6FBmBek — Stevo Eisele (@StevoEisele) May 7, 2023

A nebýt proházeného startovního roštu, kdy Lewis Hamilton startoval až ze třináctého místa, Max Verstappen z devátého, a Charles Leclerc ze sedmého, byla by Velká cena Miami co do zajímavosti dost podobná té v Baku.

Tedy dost nudná a nezáživná.

Proč je ale pro piloty lepší stavět jen jednou a jet na tvrdé sadě tak dlouho?

Max Verstappen zvládl v Miami odjet na tvrdé sadě pneumatik 45 kol z 57.

Odpověď je jednoduchá. Nazutí červených nebo žlutých pneumatik se zkrátka dnes místo těch bílých nevyplatí.

Nemají oproti tvrdé sadě dostatečně velkou rychlostní výhodu v porovnání s opotřebením. Proto každý pilot odjede většinu závodu na bílých pneumatikách.

Řešení? Je jich dost. Návrat tankování, povinné využití všech tří směsí nebo třeba dva pit stopy...

Nejjednodušším východiskem tohoto problému by samozřejmě bylo předělání tvrdé směsi, aby po určitém počtu kol došlo k razantnímu poklesu její výkonnosti. Nicméně dá se v tom na Pirelli spolehnout?

Další možností by byl návrat tankování, který je často zmiňován. Eisele na adresu tohoto nápadu před závodem v Miami na televizním kanálu Sport 1 řekl: „Dalo by se to využít také marketingově v rámci propagace udržitelných paliv. A má to ještě jeden benefit, kterým je váha monopostů.“

Lewis Hamilton z McLarenu zajel během VC Abú Zabí 2009 do boxů pro palivo a nové pneumatiky.

V případě znovuzavedení tankování by ale nesmělo jít o stejný princip jako v letech 1994-2009, kdy se ve formuli 1 doplňovalo palivo, protože v důsledku toho se více taktizovalo v pitlane, než závodilo přímo na trati, a o to moderní fanoušek F1 opravdu nestojí.

Nabízí se také přímý zásah ze strany FIA v podobě pravidla o dvou povinných pit stopech nebo o využití všech tří směsí během závodu.

V současné době musejí jezdci v průběhu Velké ceny, když na trati panují pouze suché podmínky, využít alespoň dvě odlišné směsi. Pokud by je FIA donutila nasadit i tu třetí nebo udělat další pit stop, mohly by být závody zajímavější.

Nezáleží na tom, pro jakou variantu se sport nakonec rozhodne. Nastalou situaci je ale potřeba začít okamžitě řešit společně s ostatními problémy, kterým formule 1 na trati momentálně čelí.

Stačí, když zůstaneme u pneumatik Pirelli. Jejich dalším velkým problémem je, že se snadno přehřívají. Jaké problémy to způsobuje přímo na trati, vysvětlil pilot Ferrari Carlos Sainz.

Carlos Sainz během kvalifikace na Velkou cenu Miami

„Jde o to, že jakmile se přiblížíte k autu před vámi, povrch pneumatik se začne přehřívat a vy trochu ztratíte přilnavost a začnete klouzat. To znamená, že v další zatáčce budete mít zase o něco menší grip. A takhle to pokračuje jedno nebo dvě kola, až se nakonec kvůli tomu musíte stáhnout,“ řekl Španěl.

Překážkou pro piloty je také pronásledování vozu před vámi, které je tuto sezonu opět těžší. Podle George Russella z Mercedesu za to může aerodynamický vývoj týmů.

„F1 se novými pravidly snažila zjednodušit předjíždění a od jejich zavedení vyvíjel každý tým svůj vůz přirozeně tak, aby jeho předjetí bylo naopak co nejsložitější. Takže teď monoposty vypadají úplně jinak, než jak měly vypadat dva roky zpátky. A obtížnější je předjíždění také proto, že slipstream u těchto aut není tak účinný,“ řekl britský pilot.

George Russell po kvalifikaci Velké ceny Austrálie F1.

A v neposlední řadě je problematická také vysoká hmotnost současných vozů. O tom ví své zase dvojnásobný mistr světa a současný lídr v poháru jezdců Max Verstappen z Red Bullu, kterému se těžkopádnost nových monopostů nelíbí.

„Auta jsou tuhá, což ubírá na jejich kouzlu. Znát je to hlavně na městských tratích, kdy nyní nemůžete tolik využívat obrubníky. Je to o nárůstu hmotnosti, když teď sednete do staršího vozu F1, okamžitě poznáte, o kolik hbitější je. Podle mě se to vyvíjí špatným směrem“, neskrýval rozčarování Verstappen.

Je zřejmé, že formule 1 se v současné době potýká s velkým množstvím problémů, na kterých musí okamžitě začít pracovat.

Protože tak, jak si rychle získala velké množství fanoušků, tak stejně rychle o ně může zase přijít.