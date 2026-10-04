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Je to šílené! Red Bull slavil v F1 historický okamžik, opět u toho byl Verstappen

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  19:33
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii. | foto: AP

Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
35 fotografií
Závod F1 s názvem Velká cena Bahrajnu v Malajsii měl stejně bizarní průběh jako pojmenování, chaos ovládl začátek závodu i jeho průběh. Ale od pátečních tréninků měl jednu jistotu - tou byl Max Verstappen a rychlost jeho znovuzrozeného red bullu. Soupeři ho favorizovali již od tréninků a v závodě naplno potvrdil, že právem. „Druhé místo bylo dnes maximem, na Red Bull jsme tady neměli,“ přiznal v cíli lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli.

Přitom se vůbec nedalo hovořit o hladkém průběhu závodu. Kvůli nečekané softwarové chybě musel Verstappen, stejně jako celá řada jeho soupeřů, restartovat v zaváděcím kole na vodě svůj monopost, aby se vůbec dokázal dostat zpátky před hlavní tribunu.

„Když jsem sešlápl plyn, vůbec nic se nedělo. V tom byl ten problém. Bylo to, jako bych jel třicet na pětku do strmého kopce, auto dokonce zpomalovalo. Když klesnou otáčky a rychlost příliš nízko, z nějakého důvodu se to prostě zahltí. Normálně to trvá sekundu nebo dvě a chytne se to. V prvním softwarovém nastavení se to ale napoprvé správně nespustilo,“ vysvětloval problém, který v malajském Sepangu překvapil většinu závodních pilotů.

Hrozné, neakceptovatelné. V Malajsii vládl chaos, piloti se zlobili: F1 se musí zamyslet

A ani na startu nešlo vše hladce. Verstappen neměl ani trochu ideální odpich, proklouzla mu kola a propadl se za oba jezdce Mercedesu. Za druhého na startu Antonelliho a také za Russella, který ze sedmé příčky vyrazil na mokru jako blesk.

Jenže nejrychlejším pilotem byl toho dne čtyřnásobný mistr světa, a protože se na oblíbeném okruhu v daleké Malajsii dá předjíždět, neměl větší problémy dostat se před Russella i Antonelliho. Ve 13. kole v pohledném souboji kolo na kolo přetlačil lídra celkového pořadí letošního šampionátu a vrátil se na první místo, které si vybojoval v kvalifikaci.

„Od startu jsme se krok za krokem posouvali úspěšně vpřed. Jakmile jsem si jel svůj vlastní závod, bylo vše pod kontrolou,“ popisoval rodák z belgického Hasseltu.

První výhra v sezoně F1 pro Verstappena. Ovládl bláznivý závod v Malajsii

Ve 34. kole bezpečně přezul na nové pneumatiky a dál navyšoval vedení až na deset sekund. O devět kol později však zastavil na trávě Alex Albon s porouchaným williamsem a na dráhu nakonec musel safety car. Red Bull bezpečně zvládl i další výměnu pneumatik, ale po restartu byl Antonelli těsně za zadním křídlem Verstappenova monopostu. Ve sprintu na čtyři závěrečná kola však Nizozemec nedal Italovi šanci, chaotický den zakončil zcela bezchybným závěrem závodu.

„Safety car nám trochu překazil plán, ale zvládli jsme to. Poprvé po dlouhé době jsem si mohl užívat výkonnostní převahu, nic jsme na Mercedes neztráceli, takže jsem neměl strach,“ pochvaloval si čtyřnásobný mistr světa.

V týmu panovalo obrovské zadostiučinění. Po měsících tvrdé práce na aerodynamických upgradech a nekonečných úpravách chování vozu se konečně podařilo Mercedes porazit na trati v přímém souboji.

„Gratuluji Maxovi. Byl to neskutečně těžký závod,“ přidal se ke gratulantům Lewis Hamilton, který dokončil závod na třetím místě.

f1

Max Verstappen straight back to P1 at the safety car restart ☝️

A mega move on Kimi Antonelli

#F1 #Formula1 #BahrainGP

4. října 2026 v 11:16, příspěvek archivován: 4. října 2026 v 17:42
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První triumf s vlastním motorem

Verstappen vybojoval první vítězství v sezoně, už 72. ve formuli 1 a samozřejmě i své 72. pro stáj Red Bull. Vyhrál v 11. sezoně za sebou a slavil ještě jeden výjimečný moment: „Je to neuvěřitelné. Vyhráli jsme náš úplně první závod s naší vlastní pohonnou jednotkou hned v prvním roce. Uvnitř týmu je to nesmírně silný moment,“ řekl.

Red Bull totiž jako výrobce monopostů šel po rozluce s automobilkou Honda do nejistého podniku - v roce 2021 založil společnost Red Bull Powertrains, která převzala vývoj a výrobu motoru pro F1, jedné z nejsložitějších pohonných jednotek světa. A ve spolupráci s automobilkou Ford se podařilo vyrobit zcela konkurenceschopný motor, který právě v Sepangu porazil i dosud bezkonkurenční Mercedes.

„Je to neuvěřitelný výsledek a jsem nesmírně hrdý na každého v Milton Keynes,“ uvedl šéf stáje Laurent Mekies. „Je šílené, že se nám podařilo postavit konkurenceschopný motor vlastní výroby za pouhých pět let. Max závod po celou dobu kontroloval, byl nedotknutelný.“

Stáj Mercedes představila svá největší letošní vylepšení monopostu právě v Malajsii. A zatím to nevypadá, že týmu zásadně pomohla. Pokud se to nezmění, možná vítězství v Malajsii nebylo pro Red Bull zdaleka poslední. Nakolik je to pravděpodobné, se ukáže už za týden v ulicích Singapuru. Na okruhu se zcela jinými parametry.

f1

Shower time for Max

#F1 #Formula1 #BahrainGP @maxverstappen1 @redbullracing

4. října 2026 v 14:46, příspěvek archivován: 4. října 2026 v 17:42
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Pardubice vs. SpartaHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Pardubice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.01
  • 25.00
  • 130.00
Detroit vs. WinnipegHokej - - 4. 10. 2026:Detroit vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 8.50
  • 5.20
  • 1.33
Wales vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 4. 10. 2026:Wales vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
4. 10. 20:45
  • 3.78
  • 3.59
  • 2.00
Portugalsko vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 4. 10. 2026:Portugalsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
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  • 4.56
  • 4.29
Řecko vs. NěmeckoFotbal - Skupina 2 - 4. 10. 2026:Řecko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
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  • 1.92
Nizozemsko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 4. 10. 2026:Nizozemsko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
4. 10. 20:45
  • 1.18
  • 7.80
  • 14.40
Program a výsledky
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