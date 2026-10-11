Vítězství vypadalo jednoduše a snadno. A to bývá vizitka šampionů. Red Bull možná nemá aktuálně nejrychlejší auto ze všech, jak ukazuje na dráze druhý pilot stáje Isack Hadjar, ale v rukou a nohou Maxe Verstappena se stává pro soupeře nepřekonatelnou bariérou.
Red Bullu pomohlo, že na rozdíl od soupeřů jeho monopost fungoval za všech podmínek. „Auto bylo výborné na měkkých pneumatikách a nakonec i celkem dobré na středně měkkých,“ pochvaloval si čtyřnásobný mistr světa po druhém vítězství v sezoně.
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Verstappen poprvé ovládl Velkou cenu Singapuru F1, soupeřům nedal šanci
Za celý závodní víkend předvedl jediné větší zaváhání – nevyšel mu start sobotního sprintu, přišel o první místo a na mokré trati sledoval gejzíry vody za zadními koly mercedesu George Russella. Brit však tlak zase jednou nezvládl, po smyku rozlámal zavěšení svého monopostu a Verstappen se bez souboje vrátil na první místo.
Jinak však neřešil od pátku v tropických vedrech asijské metropole žádný problém. Vlastně až na trochu bizarní technickou komplikaci v hlavním závodě – extrémní teploty a vlhkost mu poškodily mikrofon ve vysílačce, takže jeho tým slyšel namísto odpovědí pouze nesrozumitelné zvuky. „Nevím, co jsi říkal, ale ok,“ prohlásil nejprve v průběhu závodu jeho závodní inženýr Gianpiero Lambiase.
Zkušený technik poté potřeboval souhlas Verstappena s alternativní strategií, a protože alespoň nějaké zvuky byly slyšet, řešení měla i taková situace: „Pokud souhlasíš, tak nic neříkej, pokud ne, něco říkej.“ A dohoda s boxy tak zafungovala i s chrčící vysílačkou.
Rozhodl dostatečně dobrý start
Pokud se chceš vyhnout problémům, musíš jim ujet. Tím se v Singapuru řídil Verstappen. Před vozy z Ferrari si udržoval trvalý náskok kolem deseti sekund a nepouštěl nikoho ze soupeřů na dohled.
O osudu hlavního závodu rozhodl hned start – sice to nebyla taková tragédie jako ve sprintu, přesto Verstappen trochu zaváhal a měl pomalejší odpich. Jeho technika mu nedovoluje stejně bleskový začátek, jaký mívají ferrari. V první zatáčce však rychlejšího Charlese Leclerca přitlačil ke straně dráhy, nedal mu ani o centimetr víc místa, než bylo potřeba, a na výjezdu se vrátil do vedení.
„Startu jsme se trochu obávali, vždy se snažíte, ale někdy to nejde. Já ho tentokrát neměl skvělý, ale dostatečně dobrý. Prostě to stačilo,“ komentoval začátek závodu Verstappen.
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„Podařilo se mi natlačit vedle Maxe, ale on mi zatáčku hodně utáhl, až jsem se musel nakonec sám stáhnout,“ popsal Leclerc centimetrový souboj.
Jak je možné, že Verstappen v Singapuru tak dlouho čekal na vítězství, i když celému šampionátu dříve dominoval? „Nastavením auta, jednoduše mám lepší auto,“ odpovídal pilot pro TV Nova. „Připadám si v něm hlavně pohodlně a dobře se mi v něm jede na hraně. Po celý víkend jsme byli rychlí.“
Na letošní titul mistra světa však Verstappen už nepomýšlí. Dobře ví, že tahle bitva je dávno prohraná.
„Kimi je moc daleko, to je bez šance. Titul má v kapse, není o čem,“ říká. „Já si to chci užít a posbírat pár dobrých výsledků. Půjdeme závod od závodu. Poslední Velké ceny pro nás byly hodně pozitivní a tým je opravdu motivovaný. S touhle skupinou lidí rád pracuju.“ dodal.