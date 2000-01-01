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Teprve v srpnu oslavil dvacáté narozeniny. A už se řadil do té nejvyšší motorsportové společnosti. Ačkoliv do konce sezony formule 1 zbývají ještě čtyři závody, o titulu je už jasno. Kimi Antonelli z Mercedesu se stal mistrem světa. Ke stvrzení prvenství mu stačilo třetí místo ve Velké ceně Mexika. Jak ke triumfu došel?
Autor: AP
DOMINANTNÍ MERCEDES. Před sezonou se mluvilo o tom, jak mohou svou konkurenci drtit. A první závod v Austrálii průpovídky potvrdil. Papírové prognózy naplnil především Russell, jenž platil za největšího favorita na titul. Ale ani mladík Antonelli nezůstal pozadu, z druhého místa mu zvládl konkurovat.
Autor: Reuters
ONO TO PŮJDE? Čína ukázala první naději i pro mladého Itala. Ten totiž dokázal týmového kolegu porazit a jako by dával světu signál, že i s ním se musí počítat. Slavil první vítězství v kariéře.
Autor: Reuters
NOVÝ LÍDR. Druhá výhra v řadě, Antonelli dominoval i v Japonsku. Navíc v celkovém pořadí přeskočil kolegu Russella a poprvé se vyhoupl do čela šampionátu formule 1. Spoiler: Už ho z něj do konce sezony nikdo nesesadil.
Autor: Reuters
HATTRICK. Formule 1 si pomalu začala zvykat na jednu velkou změnu. Favoritem sezony už není Mercedes, ale hlavně Antonelli. Ten se v Miami radoval ze třetího triumfu v řadě, naopak Russell dojel podruhé za sebou až čtvrtý. Mezera v bodování mezi oběma jezdci se začala zvětšovat.
Autor: Reuters
KLÍČOVÁ KANADA. Z mezery se stala propast. Zatímco Antonelli zapsal dalších 25 bodů za výhru, Russella zradila technika a i navzdory prvenství ve sprintu a kvalifikaci musel z hlavního závodu odstoupit.
Autor: Reuters
NEJMLADŠÍ VÍTĚZ MONAKA. Dominance vyvrcholila pátým vítězstvím v řadě. V uzoučkých ulicích bohatého města, kde vyhrávají skutečně jen ti nejlepší. Russell navíc nedojel ani na bodovaných pozicích a ztratil druhé místo v celkovém pořadí na úkor Lewise Hamiltona. Ale to mladého Itala nemuselo nijak trápit.
Autor: Reuters
PRVNÍ PROBLÉM? Ani Antonellimu se nevyhnula technická závada. V Barceloně musel odstoupit, ale že by to mělo znamenat nějakou závažnější komplikaci v boji o titul? V závodě měl lepší rychlost než Russell, po slabší kvalifikaci ho dokonce předjel, než musel svůj monopost odstavit. Takže to nijak závažně nepůsobilo.
Autor: Reuters
PROBUZENÝ RUSSELL? Přesně takový víkend Brit - do té doby ve velkém italském stínu - potřeboval. V Rakousku triumfoval, Antonelli dojel třetí. Russell si vzal druhé místo v šampionátu zpět a vyhlašoval začátek stíhací jízdy.
Autor: Reuters
LONI PIASTRI, LETOS ANTONELLI? Druhá půlka předchozí sezony Piastrimu hrubě nevyšla a nakonec kvůli tomu prohrál boj o titul s Norrisem. A poté, co Antonellimu nevyšla Velká cena v Barceloně a ztratil i v Rakousku, nedojel ani ve Velké Británii. Následně se začali objevovat pochybovači, kteří předhazovali Italovi loňský osud Australana. Russell se mu opět přiblížil, manko snížil na 25 bodů.
Autor: Peter Powell, AP
JASNÁ ODPOVĚĎ. Jestli mohl mít Russell jakousi psychickou výhodu, po Belgii byla zcela fuč. Hned v prvním kole havaroval, v závodě skončil, zatímco Antonelli se o pár minut později radoval z výhry, už šesté v sezoně.
Autor: AP
NÁVRAT DO STARÝCH KOLEJÍ. I když třeba v Maďarsku Antonelli skončil "až" třetí, zase náskok navýšil. Což se stalo pro následující závody pravidlem.
Autor: Reuters
REMÍZA V NIZOZEMSKU. Russell vyhrál sprint, v závodě měl ale lehce navrch Antonelli, který dojel druhý. Oba tak zapsali shodný bodový zisk, což o mnoho více vyhovovalo lídrovi celkového pořadí.
Autor: Jakub Porzycki, Reuters
MEGA SHOW V MONZE. Definice mistra světa. Na domácí půdě začínal Antonelli po výměně motoru až z 19. místa, jenže se rychle prokousával polem dopředu, v 50. kole předjel kolegu Russella a vyhrál. Pro Antonelliho obrovská euforie, pro Russella mimořádně těžká ťafka na zpracování.
Autor: AP
NOVÁ ZKOUŠKA, ZA JEDNA PRO ANTONELLIHO. První Velká cena v Madridu představovala neznámou, všichni piloti zatáčky teprve poznávali. A nejlíp se v nich zorientoval suverénní mladík. Zase vyhrál, už poosmé.
Autor: Reuters
ZMĚNÍ NĚCO JEŠTĚ BAKU? Ještě jednou k Piastrimu, právě zde loni odšpuntoval svůj pád z trůnu. Antonelli rovněž začal špatně, boural v kvalifikaci, musel startovat z hloubi pole. A nedařilo se mu předjíždět tak rychle jako v Monze, ale i konečné páté místo bral. Russellovo vítězství dokázal celkem slušně vybalancovat.
Autor: AP
JE UŽ ROZHODNUTO? Antonelli chyboval jen velmi zřídka, Russellovi nedával takřka žádnou šanci se na něj dotáhnout. Nepřišla ani v Malajsii, kde se jela Velká cena Bahrajnu. Antonelli skončil druhý, Russell po dalším problému s monopostem do cíle ani nedojel.
Autor: Reuters
PŘESUN NAD STOVKU. Ani v Singapuru se Russellovi nevyhnuly komplikace, zatímco Antonelli si dojel pro klidné třetí místo. Do Spojených států si tak odvezl obrovitánský náskok 102 bodů a první šanci na zisk titulu.
Autor: Reuters
PRVNÍ MOŽNOST NEVYUŽITÁ. Ale že by ho to mělo nějak trápit? Antonelli v Austinu vyhrál, náskok v šampionátu ještě navýšil a do zbývajících čtyř závodů mířil s tím, že mu k titulu stačí kdykoliv a kdekoliv posbírat dohromady pouhé dva body. Korunovace se tak zdála býti nevyhnutelná už v Mexiku.
Autor: Reuters
SLÁVA V MEXIKU. Dokázal to. Antonelli se stal nejmladším mistrem v historii formule 1. Startoval ze čtvrté pozice, nakonec dojel třetí. A to mu k titulu bohatě stačilo.
Autor: Reuters