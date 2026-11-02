|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se
Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...
Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž
Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...
Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další
Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...
Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my
Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Kane vyhlíží šlágr kola i novou smlouvu. Zlatý míč by vyměnil za trofej Ligy mistrů
Před týdnem s velkolepou slávou získal Zlatý míč a zvláště pro Angličany šlo o mimořádnou událost. Přece jen na vítězství jednoho ze svých fotbalistů v nejprestižnější individuální anketě čekali 25...
ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert
Zmatky, prostoje, dlouhý přezkum a pak překvapivé rozhodnutí. A ještě navíc chybné. „Branka zkrátka měla být uznána a pokutový kop se opakovat neměl,“ říká expert iDNES.cz Pavel Mareš v pořadu...
Dvoubodový Klapka zařídil výhru Calgary, Pastrňák rozhodl nájezdy
Přestože nastupoval až ve čtvrté formaci Calgary, stal se hokejový útočník Adam Klapka jednou z hvězd pondělního zápasu NHL. Bilancí 1+1 totiž zařídil kanadskému celku výhru 2:1 na ledě San Jose....
Ústecký kouč: Inspirací je Olomoucko. Nejlepší basket chceme hrát v roce 2027
Těžké období zažívá basketbalová Sluneta. Pět výher v řadě ji vystřelilo na druhé místo ligové tabulky, teď však vstřebává třetí porážku v řadě a pád na hranu elitní ligové šestky. „Máme vítěznou...
LeBron neodolal vínu, Sixers mají další výhru. Slavil i Portland s Krejčím
Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v NBA porazili 118:110 Denver. Český reprezentant za hostující Trail Blazers odehrál dvě a půl minuty a k vítězství přispěl dvěma body.
Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka
Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...
Bál se, jestli není moc starý. Frodla pozvání do nároďáku těší, Rusko na MS odsuzuje
Konečně se dočkal. V první nominaci nového kouče české hokejové reprezentace Zdeňka Motáka na Finské hry figuruje také jméno brankáře Dominika Frodla. Karlovarské jedničce se seniorský národní tým...
Nejsme pro sebe stvořené. Basketbalistka Alžběta Levínská se rozešla s manželkou
Basketbalistka Alžběta Levínská, známá také jako Betty z reality show Survivor, prochází náročným životním obdobím. S manželkou, influencerkou Štěpánkou, se po několika letech společného života...
Sto tisíc za Pláničku, berete? Rok 1926 a Arsenal na Slavii: sláva u vlaku i charleston
Slávistické hvězdy si nechal vyobrazit i na plot u své vilky v pražské Liboci. Červenobílým barvám zasvětil František Plánička, fotbalový symbol první republiky, celou kariéru. Ale přemýšleli jste,...
Newcastle s Horníčkem v bráně znovu podlehl Evertonu, tentokrát doma v lize
Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohrál v anglické fotbalové lize doma s Evertonem 0:1. Českého gólmana překonal v 49. minutě francouzský útočník Thierno Barry. Oba týmy se utkaly už před...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu
Finové oznámili v pondělí večer zásadní rozhodnutí. Kategoricky odmítají hrát hokejové zápasy proti Rusku a dávají dohromady blok zemí ochotných postavit se za společné stanovisko. Český hokejový...
Nesouhlas, odsouzení, jasný postoj. Je mi z toho smutno, hlesl Moták k návratu Rusů
Po prvním reprezentačním tréninku nejdřív nominovaní Češi čelili otázkám na jeho samotný průběh. Dalo se však očekávat, že se řeč dostane i na téma, které v posledních dnech rezonuje hokejovým...