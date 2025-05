Nabral je v loňské sezoně, kdy stejně jako letos střídal neúspěšného jezdce. Williams se po patnácti Velkých cenách rozloučil s Loganem Sargeantem, Colapinto finišoval následujících devět závodů.

Ačkoliv se jednalo o jeho premiérové představení ve formuli 1, dokázal v podprůměrném týmu dvakrát bodovat.

To se Doohanovi v Alpinu nepodařilo, dva ze šesti závodů nedokončil, jeho maximem zůstalo třinácté místo z Číny.

Jack Doohan

„Vzhledem k tomu, že pole je letos tak vyrovnané a my máme konkurenceschopný vůz, který tým za posledních 12 měsíců výrazně vylepšil, jsme v situaci, kdy vidíme potřebu střídat naši jezdeckou sestavu,“ odůvodnil rozhodnutí šéf týmu Flavio Briatore.

Dodal, že stáj upíná zrak už také na příští ročník, první po změně pravidel. Chce mít oba jezdce detailně zhodnocené, aby věděl, koho do sedačky v následující sezoně umístí.

„Jack se doposud choval velmi profesionálně, dál ho podporujeme a bude plnit roli rezervního jezdce. Zároveň nám dá následujících pět závodů příležitost vyzkoušet něco jiného, pak vyhodnotíme naše možnosti,“ dodal Briatore.

Není úplně typické, aby jezdec podepsal kontrakt jen na pět závodů. Colapinta tak čeká Velká cena v Imole, pak okruhy v Monaku, Španělsku, Kanadě a Rakousku.

„Především chci týmu poděkovat za tuto příležitost. Zůstával jsem ve střehu, díky testovacímu programu a simulátoru jsem maximálně připraven. Udělám vše pro to, abych se rychle dostal do tempa a po boku Pierra dosáhl co nejlepších výsledků,“ přál by si Colapinto.

Franco Colapinto z týmu Williams při Velké ceně USA v Austinu.

Právě s týmovým kolegou Pierrem Gaslym nezvládal Doohan držet krok. Zatímco zkušenější Francouz nastřádal už sedm bodů a drží se v pořadí šampionátu na dvanáctém místě, Australan je předposlední.

„Jsem hrdý, že jsem si splnil sen a stal se jezdcem formule 1. Navždy za to budu týmu vděčný. Samozřejmě poslední novinku nesu těžce, ale i nadále budu tvrdě pracovat a pokusím se týmu pomáhat,“ hlásil Doohan.

Před Velkou cenou Velké Británie musí Alpine rozhodnout, se kterým z pilotů chce v další části sezony pokračovat. Kromě Colapinta a Doohana má francouzská stáj v záloze ještě Paula Arona a Rya Hirakawu, kteří na svou šanci zatím čekají.

Doohan je prvním smolařem, jenž přichází o závodní sedačku. Již dříve v sezoně se Red Bull loučil s Liamem Lawsonem, jehož nahradil Júki Cunoda, našli mu ale místo u Racing Bulls.