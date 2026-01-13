Doohan zahájil minulou sezonu po boku francouzského kolegy Pierrea Gaslyho poté, co předtím v závěrečném závodě roku 2024 v Abú Zabí debutoval jako náhradník za tehdejšího pilota Alpine Estebana Ocona. Vloni jej ale už po šesti závodech vystřídal Franco Colapinto, nejprve dočasně na pět závodů, ale nakonec získal argentinský pilot trvalé angažmá.
Ačkoliv ani Colapinto ve zbytku sezony nezískal stejně jako před ním Doohan jediný bod, tým jej vedle Gaslyho potvrdil jako soutěžního jezdce i pro nadcházející ročník.