Já nic nepodepsal... Red Bull zvažuje další změny, řeší se i talent, co sestřelil Staňka

  15:40
Jen co přistál v Ázerbájdžánu, pozornost se strhla jeho směrem. Zájem novinářů se moc nelišil od mumraje, který se okolo něj rozvířil na konci srpna. Tehdy si Isack Hadjar v Nizozemsku dojel pro první pódiové umístěni ve formuli 1, teď se ve spekulacích vyrojil jako hlavní kandidát na pozici dvojky Red Bull pro příští sezonu.
Isack Hadjar v padoku před tréninkem na Velkou cenu Ázerbájdžánu. | foto: Reuters

S informací přišel na začátku týdne německý magazín Auto Motor und Sport. A zajistil, že francouzský pilot musí v Baku na sedáncích s médii spíš než nadcházející Velkou cenu řešit svou budoucnost.

„Jde jen o dohady, které mě teď vůbec nezajímají. Proč? No, můžu vám říct, že jsem nic nepodepsal,“ usmíval se s mikrofonem v ruce při dotazu na povýšení ze stáje Racing Bulls.

To ale neznamená, že ho velká kariérní příležitost neláká. Pokud by přišla, tak až nečekaně rychle. Nezapomínejme, že Hadjar se ve formuli 1 pohybuje teprve půl roku!

Ani neměli šampaňské. Hadjar překvapil i svůj tým a řekl si o sedačku v Red Bullu

Dojem zanechává velice solidní. Neblýskl se pouze třetím místem v Zandvoortu, v elitní desítce se umístil ještě šestkrát, v průběžném pořadí šampionátu mu patří devátá příčka.

„Podává velmi dobré výkony, navíc s malým počtem absolvovaných testovacích kilometrů,“ ocenil teprve dvacetiletého mladíka poradce rakouského týmu Helmut Marko.

Zprávy o jeho případném posunu do Red Bullu ale rovněž brzdí. Tedy alespoň navenek: „Ještě si dáme čas. V klidu se podíváme na další závody a pak se rozhodneme.“

Znamená to, že pozici kolegy neotřesitelné jedničky Maxe Verstappena má šanci i pro příští ročník udržet Júki Cunoda? Pokud ano, bude muset na trati výrazně přidat.

Japonec se v jedné z nejsledovanějších sedaček v F1 stále necítí komfortně. Ale trvá na tom, že se postupně zlepšuje a s monopostem už bojuje o poznání méně než na startu sezony.

Byly to hezké historky, smál se Verstappen a potvrdil, že bude dál jezdit za Red Bull

„Na výsledcích se to tolik neprojevuje, spíš na tom, jak se cítím. Jsem přesvědčený, že se blížím výsledkům, které chci zajíždět. Jen musí všechno zapadnout dohromady,“ prohlásil.

Dvanáct získaných bodů ve čtrnácti závodech ale hovoří za vše. A jelikož v Red Bullu mají od druhého jezdce mnohem vyšší očekávání, nelze se divit, že se spekulace o jeho nahrazení objevují.

„Dostalo se ke mně, že se jich vyrojilo poměrně dost, já ale média tolik nesleduji. Soustředím se na sebe, chci se zlepšovat. Mojí prioritou je zůstat tady,“ řekl rázně Cunoda.

Pokud se pokrok nedostaví a důvěra šéfa stáje Laurenta Mekiese v jeho schopnosti vyprchá, angažování Hadjara se jeví jako nejpravděpodobnější varianta.

Juki Cunoda z Red Bullu před tréninky na Velkou cenu Rakouska

Talentovaný Francouz se nechal slyšet, že chce závodit za co nejsilnější tým. A i když se posledním Verstappenovým dvojkám příliš nevedlo, obrovské výzvy by se nezalekl.

„Kdo ví, jestli ta příležitost přijde, třeba ano. Jestli si umím představit, že bych jezdil po Maxově boku? No jasné, to by byla sestava! Trochu mě to děsí, ale zároveň je to strašně vzrušující.“

„Dělá všechno správně. Odvádí dobrou práci, dostal se na pódium, je připravený na další krok. Ale ve formuli vždycky záleží na okolnostech,“ líčil jeho týmový kolega Liam Lawson.

Sezonu odstartoval v Red Bullu, musel skousnout nepříjemné odstavení už po dvou Velkých cenách. V Racing Bulls výkony stabilizoval, měl by setrvat i pro nadcházející rok.

A pokud se Hadjar opravdu posune výš, Novozélaňdan by vedle sebe mohl mít Arvida Lindblada, jemuž rakouská stáj vyjednala od FIA výjimku kvůli udělení superlicence, dostal ji už před osmnáctými narozeninami.

Ve formuli 1 už se projel v rámci testování, v Silverstonu se zúčastnil prvního tréninku. „Inženýři byli velmi spokojeni s tím, co předvedl,“ pochvaloval si Marko.

Srážka Arvida Lindblada s Romanem Staňkem:

Sedmý jezdec průběžného pořadí F2 a vítěz dvou Velkých cen (Saúdská Arábie, Španělsko) ukazuje zajímavý potenciál, ale občas si neodpustí zbytečná zaváhání.

Třeba jako před necelými dvěma týdny na tradičním okruhu v Monze, kde v jedenáctém kole nestačil včas zabrzdit na konci cílové rovinky a sestřelil v tu chvíli druhého Romana Staňka.

Budou posezonní škatulata Red Bull zahrnovat i jeho? Nebo se Mekies, Marko a spol. nakonec rozhodnou jinak?

