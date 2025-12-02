Verstappen už zná nového parťáka, do Red Bullu povýší Francouz Hadjar

  17:00
Novým týmovým kolegou čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena bude v Red Bullu od příští sezony Isack Hadjar. Francouzský závodník nahradí Jukiho Cunodu, který je v pořadí letošního šampionátu až na 15. místě. Stáj uvedla, že Japonec se přesune na pozici testovacího náhradního pilota.
Isack Hadjar slaví třetí místo ve Velké ceně Nizozemska F1.

Isack Hadjar slaví třetí místo ve Velké ceně Nizozemska F1. | foto: Reuters

Liam Lawson (vlevo) a Isack Hadjar z Racing Bulls během tréninku na Velkou...
Isack Hadjar z RB během tréninku v ázerbájdžánské metropoli Baku
Isack Hadjar v padoku před tréninkem na Velkou cenu Ázerbájdžánu.
Isack Hadjar v padoku před tréninkem na Velkou cenu Ázerbájdžánu.
Jedenadvacetiletý Hadjar je členem sesterské stáje Racing Bulls a debutovou sezonu ozdobil na konci srpna třetím místem ve Velké ceně Nizozemska. Za Racing Bulls budou v příštím ročníku F1 jezdit Liam Lawson a britský nováček Arvid Lindblad.

Cunoda letos nasbíral pouze 33 bodů, Verstappen jich má na kontě 396 a před nedělním závěrečným závodem sezony v Abú Zabí se drží ve hře o titul.

„Udělal jsem, co jsem mohl. Zejména v posledních čtyřech závodech mi tým poskytl velkou podporu a já mohl jet s téměř identickým vozem, jako měl Max,“ řekl médiím japonský jezdec.

Jsem tu pro tebe, Maxi! Cunodu z Red Bullu vyhodí, on však hlásí: Titul pomůže i mně

Verstappen už v Red Bullu vystřídal řadu týmových spolujezdců. Po jeho boku se nedokázali prosadit Alex Albon, Pierre Gasly, Lawson ani Sergio Pérez.

Výsledky

