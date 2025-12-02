Jedenadvacetiletý Hadjar je členem sesterské stáje Racing Bulls a debutovou sezonu ozdobil na konci srpna třetím místem ve Velké ceně Nizozemska. Za Racing Bulls budou v příštím ročníku F1 jezdit Liam Lawson a britský nováček Arvid Lindblad.
Cunoda letos nasbíral pouze 33 bodů, Verstappen jich má na kontě 396 a před nedělním závěrečným závodem sezony v Abú Zabí se drží ve hře o titul.
„Udělal jsem, co jsem mohl. Zejména v posledních čtyřech závodech mi tým poskytl velkou podporu a já mohl jet s téměř identickým vozem, jako měl Max,“ řekl médiím japonský jezdec.
Jsem tu pro tebe, Maxi! Cunodu z Red Bullu vyhodí, on však hlásí: Titul pomůže i mně
Verstappen už v Red Bullu vystřídal řadu týmových spolujezdců. Po jeho boku se nedokázali prosadit Alex Albon, Pierre Gasly, Lawson ani Sergio Pérez.