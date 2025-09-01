Ani neměli šampaňské. Hadjar překvapil i svůj tým a řekl si o sedačku v Red Bullu

Býval extrémně výbušný, jeho komunikace vysílačkou z formule 2 jsou legendární. Ačkoliv minulý rok ovládl v druhé nejvyšší sérii nejvíc závodů ze všech, v těsné bitvě s Gabrielem Bortoletem bitvu o titul prohrál.
Jeho pověstná rvavost a zarputilost však zaujaly šéfy Red Bullu natolik, že si vysloužil místo ve stáji Racing Bulls, která má letos přece jen o něco vyšší ambice než Bortoletův Kick Sauber. A slaví nečekané úspěchy.
„Neudělal jsem chyby, maximalizoval náš potenciál a po skvělé kvalifikaci se to konečně povedlo. Je to moje první pódium a doufám, že vůbec ne poslední,“ sděloval před nadšenými nizozemskými diváky. Trochu překvapivě ho v cíli čekaly minimálně stejné ovace jako domácího Maxe Verstappena.
Neúspěch a nehodu na úvod roku v Austrálii sice obrečel, ale pak se už jen zlepšoval. „Poté, co se stalo v Austrálii, jsem myslel, že je můj život u konce,“ vzpomínal. „Ale nakonec zjistíte, že se vše může rychle změnit. Najednou jste na pódiu, aniž by tomu musel pomoci nějaký zázrak. Opravdu jsem nic podobného nečekal.“
Překvapení? Týmoví kolegové na něj nestačí, sbírá body jako na běžícím páse, a když v neděli v Zandvoorthu projížděl cílem těsně za Verstappenem, dlouholetou jedničkou Red Bullu, vypadalo to až symbolicky.
„Je to pro mě zkrátka až nereálný pocit. Překvapilo mě, jak dlouho jsem dokázal držet čtvrté místo a poté jsem těžil z odstoupení Landa Norrise. O tomhle jsem snil od doby, kdy jsem byl malým klukem, a je skvělé, že jsem dokázal takového úspěchu dosáhnout,“ pokračoval francouzský jezdec alžírského původu.
Nebezpečná budoucnost
Je na první pohled odhodlaný, má sebevědomí a vůbec se nebojí. Zároveň se naučil kontrolovat své emoce a v závodě nedělá hloupé chyby. Jaký to rozdíl v porovnání s o rok mladším Andreou Antonellim, z něhož v Mercedesu nejistota jen sálá.
„Už čtvrté místo by bylo dokonalým výsledkem. Ale třetí, to je sen,“ usmíval se drobný závodník.
Už tento rok získal víc bodů než Juki Cunoda s Liamem Lawsonem, tedy další dva letošní jezdci stáje RB, dohromady. A to mu za měsíc bude teprve jedenadvacet let.
Teď navíc Hadjar vybojoval pro stáj první stupně vítězů od Velké ceny Ázerbájdžánu 2021. Nečekal to nikdo. Vždyť v Racing Bulls ani neměli nachlazené šampaňské, museli jim ho poslat ze sesterského Red Bullu.
Právem je Isack Hadjar nejžhavějším kandidátem na místo vedle Maxe Verstappena pro příští sezonu. Jenže v druhém autě Red Bullu shořela už celá řada mladých hvězd. Nebojácný Francouz se bude muset mít na pozoru, aby vedle čtyřnásobného mistra světa nenabrala i jeho kariéra sestupnou tendenci.