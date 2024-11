Verstappen a Norris kritizují hromadné představení vozů F1 před příští sezonou

„Radši bych byl doma a připravoval se na novou sezonu. Takové věci nemám vůbec rád,“ citovala Norrise agentura SID. Podobně se dříve ke slavnostnímu večeru, kde budou přítomní vedle funkcionářů fanoušci, vyjádřil Verstappen. „Doufám, že budu v tom týdnu nemocný,“ uvedl pilot Red Bullu, který si může o víkendu v Las Vegas zajistit čtvrtý mistrovský titul po sobě.

Desítka týmů F1 obvykle představovala nové vozy individuálně a to na akcích ve svých sídlech, nebo virtuálně. Nyní společně představí monoposty, jejich zbarvení i piloty na hromadném galavečeru. Ten by měl trvat dvě hodiny. „Je to moje práce, takže když tam mám být, tak tam asi budu. Ale možná se taky podívám, kde je Max na dovolené. A možná pojedeme spolu,“ řekl Norris.

Myšlenka společného představování na jedné akci naopak oslovila Francouze Estebana Ocona, který po sezoně odejde z týmu Alpine do Haasu. „Myslím, že je dobré mít nově všechny vozy pohromadě. Pro fanoušky asi nebylo vždy příjemné vidět je před sezonou v jiných termínech. Samozřejmě je to pro nás další akce uprostřed přípravy na sezonu, ale vlastně se na to těším,“ doplnil Ocon.