Hamilton podle šéfa Mercedesu brzy podepíše s týmem F1 novou smlouvu

Osmatřicetiletý Hamilton působí v Mercedesu od roku 2013 a v jeho barvách získal šest ze sedmi titulů. Před tím ovládl šampionát s McLarenem. S německým týmem má britský pilot smlouvu ještě na šest měsíců.

„Ještě jednáme,“ řekl Wolff. „Ale brzy oznámíme dohodu. Myslím, že to bude v řádech dnů, ne týdnů. Ale přesné datum říkat nechci, protože by se mě pak každý ptal, co se stalo, kdybychom to nestihli,“ dodal.

Hamilton byl kvůli končící smlouvě spojován i s odchodem do Ferrari, které pro něj podle spekulací chystalo smlouvu na 48 milionů dolarů. Vedení italské stáje však něco takového označilo za nesmysl.